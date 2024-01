11-miesięczna Anastazja była katowana przez matkę i jej konkubenta? „To potwory”

Matka przyprowadziła 11-miesięczną Anastazję do lekarza w Dzierżoniowie na początku grudnia. Powodem miały być problemy dziecka z oczami. Zaniepokojeni stanem dziewczynki lekarze, zdecydowali o przewiezieniu jej do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Tam odkryto rozległe złamania i obrażenia u dziecka. Szpital natychmiast powiadomił organy ścigania.

Cytujemy fragment pisma od prokuratora, opisującego obrażenia u 11-miesięcznej Anastazji: „Anastazja trafiła do szpitala 9 grudnia, gdzie rozpoznano u niej zespół maltretowania. Złamanie lewej ręki, złamanie kości czaszki, złamanie obojczyka, krwotok wewnętrzny, złamanie ośmiu żeber, złamanie kręgosłupa piersiowego oraz złamanie kości udowej”.

„Nie ma tu mowy o przypadkowości”

– Rozległość tych uszkodzeń wskazuje na to, że nie ma tu mowy o przypadkowości, o jakimś incydentalnym wypadku. Tego jest po prostu za dużo – podkreśla Tomasz Fedorszczak z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.

I dodaje: – Zdaniem prokuratury cierpienie dziecka zostało spowodowane działaniem biologicznej matki oraz jej konkubenta. Osoby te, po przeprowadzeniu przez nas czynności procesowo-dowodowych, otrzymały bardzo poważne zarzuty, m.in. zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Nie ma wątpliwości, że życie lub zdrowie dziecka było poważnie zagrożone.

Sąd zdecydował inaczej

Prokurator po zatrzymaniu matki dziewczynki i jej konkubenta zawnioskował o ich areszt. Jednak sąd się na to nie zgodził i wypuścił kobietę i mężczyznę na wolność. Według sąsiadów para wróciła do domu.

– Te potwory już dawno powinni byli zamknąć. Wszystko przekazałem policji. Mieliśmy spokój, dopóki oni tu nie mieszkali – mówi jeden z sąsiadów. – Różne towarzystwo tam się spotykało – nocne awantury, libacje alkoholowe – dodaje inna osoba.

Podejrzewana o znęcanie się nad córeczką 20-letnia Wiktoria mieszkała razem ze swoim nowym konkubentem. Z ojcem pobitej dziewczynki spotykała się przez kilka miesięcy na początku 2022 roku. Po urodzeniu Anastazji dziecko pozostało przy matce. Ojciec mógł się nią zajmować jedynie w weekendy.

„Matka tłumaczyła mi, że Wiktoria niefortunnie się przewróciła”

– Córka miała złamaną rękę. Jej matka tłumaczyła mi, że Wiktoria niefortunnie się przewróciła – opowiada pan Paweł, ojciec.

Według śledczych, złamanie ręki u dziewczynki nie było efektem wypadku, lecz działania jej matki. Znęcanie nad maleństwem miało zacząć się już wiele tygodni temu. Sąsiedzi tej rodziny nie byli bierni. Słysząc nocne imprezy, krzyki i płacz dochodzący z mieszkania, wielokrotnie informowali o tym instytucje.

– Po każdym tego typu sygnale OPS reagował albo tego samego dnia, albo następnego dnia rano. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy pani powiedziała, że nie życzy sobie już takich spotkań i odmówiła wpuszczenia nas do mieszkania. Jedyną możliwą rzeczą, którą może zrobić Ośrodek Pomocy Społecznej jest skierowanie sprawy do sądu, poproszenie sąd o interwencję – mówi Rafał Pilśniak z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. I dodaje: – Z naszej strony były trzy takie pisma do sądu z prośbą o wyznaczenie kuratora.

Dlaczego pomoc społeczna musiała aż kilkukrotnie pisać do sądu rodzinnego prośby o zajęcie się rodziną Anastazji? Według rzeczniczki sądu, latem zeszłego roku rodzinę odwiedził kurator, ale nie zauważył żadnych nieprawidłowości.

– Sąd w tym pierwszym etapie nie miał sygnałów do tego, że dzieje się coś niewłaściwego – stwierdza Magdalena Mroczkowska z Sądu Okręgowego w Świdnicy. I dodaje: – Sąd wydał postanowienie 17 lipca o wszczęciu postępowania i wydaniu zarządzeń dotyczących wykonywania władzy. Termin rozprawy wyznaczył na 9 listopada.

Dlaczego ukarany został także ojciec dziecka?

Okazuje się, że po tym jak Anastazja trafiła do szpitala z licznymi złamaniami, sąd nie tylko zakazał kontaktów z dzieckiem matce, ale również biologicznemu ojcu, wobec którego prokuratura nie ma żadnych podejrzeń. Co więcej, sąd rodzinny chce pozbawić ojca praw rodzicielskich.

– Teraz córka skończyła roczek. Nie wpuszczono mnie do niej do szpitala – mówi pan Paweł. I dodaje: – Bardzo tęsknię za córką i cały czas o niej myślę. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że wyzdrowieje.

Mimo iż związek się rozpadł, mężczyzna uczestniczył w wychowaniu Anastazji. Kupował jedzenie, pieluszki, lekarstwa, ubranka dla dziewczynki. Kiedy tylko mógł, zabierał ją do rodzinnego domu.

– Kiedyś nam dała dziecko na tydzień, a po trzech dniach powiedziała, że nas oskarży o porwanie dziecka. Więc musieliśmy szybko ubrać dziecko i zawieźć jej z powrotem – opowiada pani Anna, babcia Anastazji. I dodaje: – Jak nie chciała tego dziecka, to mogła nam je dać. Tu by miało wszystko.

Rodzina Anastazji będzie walczyć o opiekę nad dziewczynką.

Czytaj też:

Oskarżono ją o skatowanie córeczki, została uniewinniona. Teraz chce odzyskać dzieciCzytaj też:

Skandal w DPS-ie. Opiekunki upokorzyły bezradną kobietę