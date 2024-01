91-latka była zamykana we własnym mieszkaniu. „Nic nie jadłam, chcę iść do lekarza”

– Nie jadłam nic, chcę iść do lekarza, bardzo proszę. Jestem chora, weźcie mnie do szpitala. Nie wiem, kto mnie zamyka – to słowa zamkniętej na kłódkę w mieszkaniu starszej kobiety. Nagrała je jedna z sąsiadek. – Zrobiłam to, bo chcę jej pomóc. Szkoda mi tej pani i boję się o nią. Ona staje w oknie, krzyczy, rozbiera się. Nieraz błagała o pomoc – tłumaczy sąsiadka. – Kłódka na jej drzwiach wisiała jakieś dwa miesiące – usłyszeli dziennikarze Uwagi! TVN.

W końcu kłódka została przepiłowana przez służby. Staruszce udzielono doraźnej pomocy, nie została jednak zabrana do szpitala. Na drzwiach wisi teraz drut, by można było je prowizorycznie zamykać od zewnątrz. – Kto mnie zamykał i z jakiej racji? – zastanawiała się starsza kobieta w rozmowie z reporterką.

Sąsiedzi starali się pomóc 91-latce

91-letnia staruszka jest samotna, nie ma rodziny. Od dwóch lat zaczęła u niej postępować demencja. Emerytka przestała sobie radzić samodzielnie. Otępienie wywoływało u niej zaniki pamięci, ataki agresji, a także zaburzenia równowagi. – Ostatnio chciała wychodzić przez okno, bo po prostu już nie ta głowa, demencja – mówi jeden z sąsiadów.

91-latka, zapytana przez dziennikarkę Uwagi!, powiedziała, że opiekuje się nią znajomy. – Ale co on się opiekuje? On mi jedzenia nie przynosi, obiadu nie przynosi. Jaka to jest opieka? – pyta staruszka.

Z relacji sąsiadów kobiety wynika, że w jej mieszkaniu było już kilkadziesiąt interwencji. Seniorka ma być dobrze znana wszystkim służbom. Ale, jak mówią sąsiedzi, doraźna pomoc jest niewystarczająca, bo kobieta wymaga stałej opieki. W trakcie obecności dziennikarzy pod drzwiami 91-latki pojawił się mężczyzna. Powiedział, że jest opiekunem. – Dlaczego starsza kobieta jest zamykana? – zapytała reporterka Uwagi! – Bo często wychodzi i później co, przez całą Częstochowę będę jej szukał? – oświadczył i nie chciał dalej rozmawiać.

Jak pomagał MOPS?

Dwa lata temu pomocy 91-latce zaczął udzielać częstochowski MOPS. Od roku pracownicy socjalni proponowali seniorce, by zamieszkała w DPS-ie, ale ta odmawiała, dlatego urzędnicy zawiadomili sąd.

Z relacji sąsiadów wynika, że alarmowali MOPS o tym, że kobieta jest zamykana. Jak ustaliła redakcja Uwagi! TVN, pracownicy socjalni nigdy jednak takiej sytuacji nie zastali, a pismo od sąsiadów w tej sprawie otrzymali dopiero 12 stycznia. – Pracownicy socjalni byli tam, jak tylko była taka potrzeba – zapewnia Olga Dargiel, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Według zapewnień rzeczniczki MOPS-u, działania miały być podejmowane we współpracy z policją. Pracownicy socjalni mieli dostać wtedy informację z policji, że kłódki już nie ma. Potem policyjne patrole miały monitorować sytuację kobiety, ale według relacji jej sąsiadów, nadal była zamykana. Dziennikarze Uwagi! TVN byli umówieni na rozmowę z oficerem prasowym policji w Częstochowie, ale w dniu umówionego spotkania odwołał je.

Czy udało się skutecznie pomoc 91-latce?

W zamknięciu staruszka coraz częściej miała napady gniewu i rozpaczy. Obiady, które w ramach wsparcia z MOPS-u dostarczała jej firma cateringowa, zostawały na wycieraczce, bo na drzwiach kobiety wisiała kłódka. – Jedzenie stało dwa dni na klatce. Zorientowałem się, który to numer na trzecim piętrze, bo są balkony blisko, więc mówię, podamy jej przez balkon. Ale były święta nie było nikogo i się nie dało – opowiada jeden z sąsiadów.

Tymczasem w czasie wizyty opiekuna w mieszkaniu kobiety nagle pojawili się pracownicy socjalni. Po godzinie rozmowy z 91-latką i jej opiekunem opuścili mieszkanie. Nie udzielili dziennikarzom żadnych informacji.

– Taka sytuacja jest już któryś raz. W momencie kiedy dzwonię do MOPS-u, mówią, że jest opiekun i będzie się opiekował. A ten pan nie jest w stanie się opiekować tą panią, ponieważ też jest osobą wiekową, a po drugie mieszka poza Częstochową. On po godzinie wyjeżdża od niej i sytuacja jest taka, jaka jest – powiedziała sąsiadka.

Interwencja dziennikarzy spowodowała, że do pozostawionej samej sobie staruszki od razu przyjechała policja. Wezwana została też karetka pogotowia. Ratownikom po negocjacjach udało się nakłonić 91-latkę, by opuściła mieszkanie. Seniorka została zabrana do szpitala.

Z kolei MOPS powtórnie zwrócił się do częstochowskiego sądu, w którym utknęła sprawa o umieszczenie schorowanej seniorki bez jej zgody w domu opieki. Wcześniej sąd przez rok czekał na opinię biegłej psychiatry, która miała zbadać 91-latkę. Opinii jednak do tej pory nie sporządzono. Sąd nie rozpatrzył też złożonego jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wniosku o zabezpieczenie i czasowe umieszczenie kobiety w DPS-ie. Postanowienie wydano dopiero, kiedy dziennikarze zainteresowali się sprawą. 91-latka od kilku dni przebywa już w jednym z domów opieki, gdzie ma stałą opiekę.

