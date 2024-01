Kupili psy, które okazały się śmiertelnie chore. „Zaczęły się wymioty krwią, wyglądał strasznie”

Maltańczyk, york i shih tzu – to najbardziej popularne w ostatnim czasie rasy małych psów. Reporterzy programu Uwaga! TVN dotarli do grupy kilkunastu osób, które kupiły szczeniaki z tej samej hodowli. Psy szybko skradły serca nowych właścicieli, jednak już dzień po przeprowadzce do nowych domów, właściciele zauważyli, że chorują. W konsekwencji, mimo intensywnego i kosztownego leczenia, niemal wszystkie nie przeżyły.

„Po paru dniach zaczęły się wymioty krwią, wyglądał strasznie”

– Piesek był osowiały. Myśleliśmy, że się stresuje nowym domem. Po paru dniach zaczęły się wymioty krwią, wyglądał strasznie. Weterynarz stwierdził, że pies był chory, już jak go odbieraliśmy – opowiada Damian Brychcy.

Rozmówcy Uwagi! TVN kupili psy przed świętami od Anny S. Jak podała redakcja, kobieta sprzedaje zwierzęta, posługując się kilkoma kontami, na których używa nazw kilku różnych hodowli. – Pytałem, czy pies jest zdrowy, bez wad genetycznych. Zapewniała mnie, że tak. Podpisałem umowę, nawet jej nie czytałem, bo już miałem psa na rękach – przyznaje pan Damian.

Handlarze często wykorzystują emocje związane z zakupem wymarzonego psa. A zwierzęta, dzień lub dwa po zakupie, mają już zdiagnozowaną parwowirozę – śmiertelną dla szczeniąt chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się tego wirusa hodowla powinna być natychmiast odizolowana i zdezynfekowana. – Umowa powinna być jasna i czytelna. Mamy 450 takich spraw na biegu i wszyscy w nich mówią, że nie wiedzieli, co podpisują, bo piesek był już u nich na rękach, czyli kupującym towarzyszyły wielkie emocje – mówi adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska.

„Rodzinny biznes”?

Dziennikarze Uwagi! TVN ustalili, że Anna S., która ma sprzedawać chore psy, to matka znanego patostreamera. Chłopak na swoich relacjach na żywo miał upijać i wykorzystywać nieświadome dziewczyny. Dla zwiększenia popularności atakował również gazem łzawiącym przypadkowe osoby. – Jestem podróżnikiem, osobą wykształconą, prowadzę z mężem dużą firmę szkoleniową. Nie jesteśmy żadną patologią – przekonywała wówczas Anna S.

Okazało się, że kobieta miesięcznie może wystawiać nawet kilkadziesiąt ogłoszeń z psami, co najmniej sześciu ras. Według polskiego prawa, psy mogą być sprzedawane tylko w miejscu hodowli. W przypadku Anny S. szczeniaki prawdopodobnie trafiają do niej tuż przed sprzedażą. Na zarejestrowanym przez dziennikarzy filmie widać, jak kobieta kilkukrotnie odbiera małe maltańczyki, za które płaci. Mężczyzna, który dowozi psy, prowadzi hodowlę w zupełnie innym miejscu.

– Jest wolna amerykanka i każdy może robić, co chce. Ustawa nie wprowadza żadnych regulacji, jakie dokumenty ma mieć pies. Wskazuje tylko, że ma być stowarzyszenie. To byłoby w porządku, gdyby był nad nimi nadzór, a jego nie ma – podkreśla mecenas Agnieszka Łyp-Chmielewska.

Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Poszkodowanych może być co najmniej kilkadziesiąt osób. Sprawy nie ułatwia obowiązujący stan prawny. Hodowle psów może prowadzić każdy, kto zarejestrował się w jakimkolwiek stowarzyszeniu. – Pan doktor powiedział, że to moja decyzja, czy tego psa usypiamy. Miałam wyrzuty, że sprowadziłam do domu traumę sobie i dzieciom – przyznaje Sandra Warakomska. Aby kupić zdrowego psa, warto dobrze sprawdzić hodowlę, unikać promocji i poznać warunki, w których zwierzęta przebywały.

