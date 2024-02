Jaki wpływ mogą mieć napoje energetyczne? „Podobno wyglądałem jak trup”

Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy zakazujące sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Sprzedawcom, którzy nie zweryfikują wieku i sprzedadzą napój osobie niepełnoletniej, grozi grzywna do 2 tys. złotych. Dziennikarze Uwagi! TVN postanowili sprawdzić, jak wygląda to w praktyce. Do prowokacji dziennikarskiej został zaproszony 17-latek. Okazało się, że nieletni kupił energetyki bez żadnego problemu.

– Dosłownie sekundę temu był chłopak, który kupował napój energetyczny u państwa. Dlaczego nikt nie zapytał go o dowód tożsamości? – spytała reporterka Uwagi! TVN. – Uważam, że miał 18 lat. Nie jestem w stanie każdego pytać o dowód – odpowiedziała sprzedawczyni.

Jaki skład mają energetyki?

Energetyki to gazowane i bezalkoholowe napoje. Mają na celu redukować senność, zmęczenie i poprawiać czas reakcji. Co na to wpływa? Kilka głównych składników: kofeina, tauryna i cukier. Ile tych substancji jest w małej 250-mililitrowej puszce? Zbadano to w laboratorium.

– W napoju jest przede wszystkim sacharoza albo syrop glukozowo-fruktozowy. To typowy składnik napojów energetycznych, który ma dostarczać energię – mówi dr Bartosz Kruszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. – To, co jest najważniejsze w napoju energetycznym to kofeina. Inne substancje aktywne, które mają pobudzać i wzmacniać nasz organizm, to najróżniejszego rodzaju witaminy z grupy B – dodaje dr Kruszewski.

Jak energetyki wpływają na organizm dziecka?

Według Instytutu Sportu, który przez 6 lat prowadził badania, dzieci zaczynają sięgać po napoje energetyczne już w wieku 10 lat. W wieku 14 lat pije je już ponad połowa. Częściej sięgają po nie chłopcy. O tym, jak bardzo jest to szkodliwe dla młodego organizmu, dziennikarze porozmawiali ze specjalistką do spraw dietetyki.

– Na każde 100 mililitrów mamy 32 miligramy kofeiny, czyli tyle, ile duża kawa. Coś takiego pije dziecko. Tyle tylko, że w puszce mamy jeszcze ok. 25 gramów cukru, czyli tak jakbyśmy do zwykłej kawy dodali 13 kostek cukru – mówi Wanda Baltaza, dietetyczka kliniczna. – To jest nie tylko bomba kaloryczna, ale jeszcze dawka zintensyfikowanego pobudzacza w małej objętości. Może to bardzo negatywnie wpływać na nie do końca jeszcze rozwinięty organizm, zwłaszcza na układ nerwowy, mózg, ale też układ krążenia i serce – dodaje Baltaza.

„Bez energetyka byłem żywym trupem”

Tymoteusz ma dziś 20 lat. Napoje energetyczne zaczął pić już w drugiej klasie szkoły podstawowej. – Bez energetyka zaczynały mi się trząść ręce, nie byłem w stanie złożyć normalnie zdania. Musiałem się napić, żeby mieć energetycznego kopa, żeby być w stanie w ogóle funkcjonować – opowiada Tymoteusz. – Byłem jak na głodzie. Miałem styczność z osobami, które zażywały narkotyki i one nie były nigdy na takim głodzie jak ja. Byłem już tak od tego uzależniony, że po prostu potrzebowałem tego do funkcjonowania. To była moja kroplówka. Bez tego byłem żywym trupem – dodaje mężczyzna.

– Doprowadziłem się do stanu, że miałem halucynacje, wymioty. Byłem odcięty od rzeczywistości na jakieś 2-3 dni. Nie spałem wtedy, ale czy pamiętam coś z tych 3 dni? Nie, nic. Podobno wyglądałem jak trup, praktycznie nic nie jadłem, siedziałem tylko w pokoju. Nie szło się ze mną dogadać – opowiada Tymoteusz.

Jak mówi 20-latek, zdarzało się, że w ciągu 24 godzin wypijał półtora zgrzewki litrowych napojów energetycznych – około 8 litrów w ciągu doby. – W teorii to powinna być już dawka śmiertelna, aczkolwiek po prostu w pewnym momencie mnie odcięło, nie pamiętam, co się ze mną stało – mówi. Tymoteusz próbuje wyrwać się z nałogu. – Jestem już w stanie przeżyć cały dzień bez energetyka. Ale zajęło mi to dwa lata, żeby z tego wyjść do takiego etapu – mówi 20-latek.