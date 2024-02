Tragiczny wypadek w fabryce mebli. 18-latek stracił nogi. „Wciągnęło mnie na taśmę”

– Przyjechałem do szpitala, patrzę, a nie mam nóg – mówi Iwan. I dodaje: – Byłem sam na tej maszynie. Wrzucałem do niej odpady. Wciągnęło mnie na taśmę. I najpierw nikogo tam nie było, krzyczałem jakieś pół godziny, żeby ktoś przyszedł.

Rodzina Iwana uciekła z Ukrainy przed wojną

Iwan, po wybuchu wojny w Ukrainie, przyjechał do Polski z matką i rodzeństwem. Chcąc pomóc rodzinie, w październiku zaczął pracować w fabryce mebli. Miał tam zarabiać niecałe 3000 złotych miesięcznie na rękę.

Według siostry Iwana, jej brat, idąc do pracy, pokazywał dokumenty, że jest niepełnosprawny. – Mój brat choruje. Jak mama go urodziła, to lekarze przez przypadek upuścili go na ziemię – opowiada Lena. – Jak już pracował, to opowiadał, że jego kierownik Paweł jest bardzo dobry. Nie dawał go na tę maszynę do rozdrabniania drewna. Ale kierowników było dwóch. Ten drugi kierownik cały czas go dawał właśnie na tę maszynę – mówi Lena.

Sprawę Iwana bada inspekcja pracy

– Pracowałem bez żadnej umowy. (Pieniądze dawał mi – red.) szef, właściciel – opowiada Iwan. Śledztwo w sprawie wypadku Iwana prowadzi prokuratura. Okoliczności bada też inspekcja pracy, ale do czasu zakończenia kontroli, nie chce udzielać informacji o swoich ustaleniach.

Przedstawiciela inspektoratu została zapytana przez dziennikarzy, czy osoba z poważną niepełnosprawnością mogła być dopuszczona do pracy przy takim urządzeniu? – Przede wszystkim cudzoziemiec przed podjęciem jakiejkolwiek pracy, powinien mieć umowę przedstawioną na piśmie – zaznacza Tomasz Kozłowski z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. I dodaje: – Każdy zatrudniony, któremu powierzona jest praca przy maszynach, chodzi o pracę ewidentnie niebezpieczną, musi przejść szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym powinny przeprowadzone być badania wstępne przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną, który sprawdza, czy dana osoba kwalifikuje się do pracy na danym stanowisku.

„Szkolenie BHP miałem po kilku miesiącach”

Wielu pracowników fabryk, które znajdują się w Kępnie i okolicach, nocuje w hotelach robotniczych. Dziennikarz Dużego Formatu zdecydował się przenocować w jednym z nich, by porozmawiać z kimś, kto pracował w tej samej fabryce, co 18-letni Iwan.

Współlokatorem okazał się mężczyzna, który przez prawie rok pracował w tym samym zakładzie. – Tam dużo ludzi robiło z orzeczeniem. Na przykład taka dziewczyna robiła, co tak naprawdę, nie znała się dobrze na robocie, bo była chora. Krzyczał na nią, że za wolno, że czegoś nie rozumie albo coś tam. Zero szacunku dla ludzi – opowiadał mężczyzna. Czy w zakładzie był behapowiec? – Był tam przyjęty jakiś behapowiec. Dopiero po kilku miesiącach miałem szkolenie.

Jak sprawę tłumaczą przedstawiciele firmy?

Umówieni na rozmowę z właścicielem dziennikarze przyjechali do zakładu, w którym pracował Iwan. Sposób rozmowy narzucony przez szefa firmy był zaskakujący. – Bardzo proszę pojedynczo – oświadczył mężczyzna, mimo że reporterka Uwagi! była z dźwiękowcem i operatorem. – Wchodzicie państwo czy nie? Bo szkoda naszego czasu – dodał szef firmy.

W tej sytuacji do oddzielnego pomieszczenia zdecydował się wejść Bartosz Józefiak z „Dużego Formatu Gazety Wyborczej”. – Iwan pracował tutaj na czarno przez dwa i pół miesiąca – wskazał Józefiak. – Kiedy był przyjęty do pracy, został mu przedstawiony dokument, on odmówił podpisania, ponieważ on nie potrafił podpisywać – oświadczył szef firmy.