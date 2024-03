Rozwiodła się z policjantem i zaczęły się problemy. „Straciłam kontakt z córką na cztery lata”

Pięć lat temu pani Paulina rozwiodła się ze swoim mężem policjantem – ojcem jej córki. Wówczas dziewczynka miała 5 lat i mieszkała ze swoją matką. Każdy z byłych małżonków poukładał sobie życie na nowo. Pani Paulina poznała pana Marcina, z którym zamieszkała.

„Kopali mnie po brzuchu i głowie”

Po paru miesiącach wspólnego życia z dnia na dzień ich świat się zawalił. – Przyszli policjanci, zatrzymali Marcina, a mi zabrali wszystkie rzeczy. Zabrali telefony, komputer – opowiada pani Paulina. I zaznacza: – Do dzisiaj nie widziałam naszej córki.

– Skuli mnie kajdanami i zawieźli na komendę. Tam się zaczęło – opowiada pan Marcin. Relacja mężczyzny jest wstrząsająca. – Pamiętam uderzenie dużej dłoni w moją twarz. Było tak mocne, że zrzuciło mnie z krzesła. Leżałem na podłodze, kopali mnie po brzuchu i głowie. Mówili, że mam się przyznać. Ale ja nie miałem do czego się przyznać. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero po jakimś czasie jeden z policjantów wziął teczkę i zaczął czytać, za co jestem zatrzymany.

– Twierdzili, że dziecko jest molestowane przez Marcina – mówi pani Paulina. Prokuratura zarzuciła panu Marcinowi molestowanie i czynności seksualne z małoletnią córką pani Pauliny i jej byłego męża. – Tłumaczyłem im, że to element pewnej gry ojca Zosi, który próbował zabrać ją od matki. I znalazł taki sposób – przywołuje pan Marcin.

„Straciłam kontakt z córką na cztery lata”

Dziewczynka z dnia na dzień została odebrana matce i przekazana pod opiekę ojcu, który jest policjantem. – Były mąż dostał pieczę tymczasową na podstawie zgłoszenia o molestowaniu. I ta piecza trwa do dziś. Straciłam kontakt z córką na cztery lata. Były mąż odizolował mnie, pozbawił wszelkich praw do córki – mówi zrozpaczona pani Paulina.

– Sprawa dotyczyła mężczyzny oskarżonego o czyn przeciwko wolności seksualnej, obyczajności osoby małoletniej. Ze względu na dobro osoby małoletniej wchodzenie w szczegóły nie jest możliwe – mówi Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Relacja z więzienia. „Musiałem się rozbierać do naga”

Pan Marcin trafił do aresztu. – Tam, przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, musiałem się rozbierać do naga i robić przysiad. Działo się tak, żeby mnie upokorzyć – uważa mężczyzna. I dodaje: – Pamiętam funkcjonariusza, który stał przede mną i mówił: „I co zrobiłeś? My ci teraz pokażemy”. Potrafiły być też przywitania, w cudzysłowie. Całe więzienie krzyczało: „Zabij się, skończ ze sobą! I tak cię dopadniemy!”. Człowiek w tym momencie zastanawia się, czy jest sens w ogóle gdzieś wychodzić. Ja na przykład przez pół roku nie wychodziłem z celi. To był mały pokoik, z okienkiem jak w piwnicy.

– W pewnym momencie wydawało mi się, że zapadają się na mnie ściany. Miałem myśli, że lepiej pójść do kącika, bo tak się nazywa tam toaletę i zakończyć to. Że tak będzie prościej. Ale wtedy ktoś mi mądrze powiedział, że czemu dać policjantowi satysfakcję. Pozbierałem się i walczyłem dalej – mówi pan Marcin.

Wątpliwości co do zeznań dziewczynki. „Pod dyktando dorosłego”

Rozpoczęła się walka o prawdę, sądy w dwóch instancjach uznały jednak pana Marcina winnym zarzucanych mu czynów. Mężczyzna spędził w więzieniu 2,5 roku. Pojawiły się jednak wątpliwości co do wiarygodności zeznań dziewczynki. – W aktach sprawy widnieje list napisany rzekomo przez córkę pana Rafała i pani Pauliny. Jest to pisane ręką dziecka, ale pod dyktando dorosłego – ocenia biegła sądowa Alicja Krupińska, psycholog „Mental Solutions”.

– Dziecko, które nie zaczęło pierwszej klasy, pisze list do sądu. Mając 6,5 roku napisała, że jestem złą matką, że u matki działy się złe rzeczy. Według mnie ona sama tego nie napisała – przekonuje pani Paulina. I zaznacza: – Dziecko nie ma pojęcia, jaki jest adres sądu. Dodatkowo napisane jest: „Do rąk własnych pani prezes”. To świadczy o tym, że dziecko było instruowane.

– Mnie bulwersuje to, że sąd przyjmuje takie dowody tworzone ręką rodzica czy ręką innych osób wokół dziecka. W moim odczuciu to nie są dowody. To są materiały tworzone przez kogoś w jakimś celu – podkreśla Alicja Krupińska.