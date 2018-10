Protest przed siedzibą SN. „Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”

Jak donosi gazeta.pl, w czwartek przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie zebrali są protestujący, którzy sprzeciwiają się decyzji Andrzeja Dudy o powołaniu kolejnych sędziów do SN. Uczestnicy akcji zorganizowanej m.in. przez Obywateli RP skandowali hasła „konstytucja”, „państwo prawa” oraz „nie oddamy naszych praw”. Na jednym z transparentów naniesiono zdanie: „Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”.

Gersdorf: Dziękuję, że tu jesteście

Z protestującymi spotkała się Małgorzata Gersdorf. – Dziękuję, że tu jesteście w ten mroźny, ale piękny poranek, że rozumiecie, co to jest trójpodział władzy i na czym polega nasz ustrój, który jest zapisany w konstytucji. Dziękuję, że tak dzielnie nas wspieracie w tym naszym trwaniu – powiedziała.

Przypomnimy, w środę dziennikarze na Twitterze donosili, że nie zostali wpuszczeni na nominację nowych sędziów do Sądu Najwyższego. Już po uroczystościach został zorganizowany briefing zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy.

Mucha zaznaczył, że nominacje sędziów to „przywracanie fundamentów sprawiedliwości”. – Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, że reforma jest dokonywana w interesie publicznym. Sądy w RP nie są powołane po to, by zmieniać ustawy – jest to zadanie polskiego parlamentu – stwierdził. Podkreślał, że Andrzej Duda nie był „stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed Naczelnym Sądem Administracyjnym”. Dodał też, że „nie ma żadnego uzasadnienia” dla którego prezydent powinien czekać na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.