Warszawa. Bezdomni mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo? Nowe przepisy

Darmowa komunikacja miejska dla osób zmagających się z problemem bezdomności ma dać im szansę na rozwiązywanie życiowych problemów związanych np. z poszukiwaniem pracy. Pasażerowie, którzy będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo będą musieli okazać dowód, który potwierdza ich współdziałanie z ośrodkami pomocy społecznej. Będzie nim spersonalizowana karta, którą wyda Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Nowa uchwala wprowadza również zmiany do katalogu dokumentów, które potwierdzą posiadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów warszawskich szkół lub tych, którzy chociaż mieszkają w Warszawie to uczą się poza nią. Uprawnienia te będzie można wgrywać nie tylko na Kartach Ucznia, które wydawane są w formie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, ale również na e-legitymacjach.

Pojawiły się również zmiany istotne z perspektywy osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostały nowe wzory legitymacji, które umożliwiają korzystanie z bezpłatnych przejazdów. Znajdują się na nich kody QR, zawierające między innymi numer PESEL. Legitymacje, które zostały wydane przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony.