Paweł Rabiej ma być wiceprezydentem Warszawy. Kim jest ten polityk?

Większość społeczeństwa postrzega Pawła Rabieja jako polityka ugrupowania Nowoczesna lub członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Powszechnie znana jest więc działalność polityczna Rabieja. Pojawia się jednak szereg pytań o jego wykształcenie, wcześniejszą karierę zawodową, a także rodzinę. Przedstawiamy sylwetkę przyszłego wiceprezydenta Warszawy.

Paweł Rabiej – wykształcenie i praca

Paweł Rabiej urodził się 7 lipca 1971 roku w Puławach. Kształcił się na różnych uczelniach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Później studiował także na kierunku Special educational program for leading business journalists na Columbia University w Nowym Jorku. Zaliczył również studia podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Paweł Rabiej nie zajmował się od zawsze polityką. Był dziennikarzem. W 1991 roku zaczął pracę w Trzecim Programie Polskiego Radia przy audycji „Zapraszamy do Trójki”. Pisał dla tygodnika „Wprost” i „Gazety Bankowej” w latach 1995-1997. Od 1997 do 2000 roku był wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu „Kalejdoskop”, który był rozprowadzany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Był również wiceprezesem ds. wydawniczych Business Press, a także zdobywał doświadczenie zawodowe jako wydawca miesięcznika „Businessman Magazine”.

Co ciekawe, między 2000 i 2002 rokiem Paweł Rabiej był szefem działającego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych konsorcjum, utworzonego przez Business Press, Onet.pl, wydawnictwa Pascal oraz Instytutu Adama Mickiewicza. W projekcie tym chodziło o promowanie Polski przed przyjęciem jej do Unii Europejskiej. Rabiej zdobył także doświadczenie w pracy przy projektach związanych z kulturą. Był dyrektorem Festiwalu Komunikacji Marketingowej Crackfilm 2002 w Krakowie. Między 2003 i 2008 rokiem obejmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju w polskiej edycji magazynu „Harvard Business Review”. Wydawał także magazyn „ThinkTank”. Należy do Klubu Polskiej Rady Biznesu i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Paweł Rabiej – kariera polityczna

Paweł Rabiej z polityką jest związany od 1993 roku, kiedy to współpracował przy kampanii wyborczej Porozumienia Centrum, pierwszej partii Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie dla tygodnika „Sieci" Rabiej wypowiedział się na temat byłego prezydenta Polski, który zginął w Smoleńsku. – Był prezydentem Warszawy, był prezydentem Polski, zginął jako głowa państwa w katastrofie lotniczej. Na pewno chciał sprawnego państwa. Był też poza wszystkim fajną osobą, tak go pamiętam – mówił przyszły wiceprezydent Warszawy.

Po latach ponownie zaangażował się w działalność polityczną. W 2015 roku obok Ryszarda Petru, był jednym ze współzałożycieli partii Nowoczesna. Krótko, bo między listopadem 2016 i styczniem 2017, pełnił funkcję rzecznika prasowego tego ugrupowania. 8 czerwca 2017 został wybrany przez Sejm w skład Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W czerwcu 2017 roku Nowoczesna ogłosiła, że jest jej kandydatem na prezydenta Warszawy, jednak w listopadzie tego samego roku sam Rabiej wycofał się i udzielił poparcia kandydatowi Koalicji Obywatelskiej – Rafałowi Trzaskowskiemu. Zgodził się na ewentualną rolę wiceprezydenta stolicy. Po opublikowaniu oficjalnych wyników wyborów na prezydenta Warszawy w 2018 roku Trzaskowski potwierdził, że Paweł Rabiej zajmie to stanowisko. 16 grudnia 2017 roku Paweł Rabiej został przewodniczącym nowej rady politycznej partii Nowoczesna.

Paweł Rabiej – rodzina

W 2016 roku w jednym z programów telewizyjnych Polsat News „Pociąg do polityki” Paweł Rabiej ujawnił, że jest homoseksualistą. Jego partnerem jest Michał Cessanis. Jest podróżnikiem, wicenaczelnym National Geographic Traveler i naczelnym portalu podróżniczego nawalizkach.com. Cessanis pracował jako dziennikarz dla Expressu Ilustrowanego, Życia Warszawy i Rzeczpospolitej. Głośno o partnerze Pawła Rabieja zrobiło się w sierpniu 2018 roku, kiedy to Cessanis powiedział, że redakcja programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2 przestała go zapraszać do studio z powodu orientacji seksualnej.

Paweł Rabiej – media społecznościowe

Paweł Rabiej jest aktywny w mediach społecznościowych. Ma konto na Facebooku, gdzie zgromadził niespełna 5 tys. obserwujących oraz na Twitterze, gdzie obserwuje go ponad 10 tys. osób.

Paweł Rabiej – pół żartem, pół serio

W tak zwanym kwestionariuszu w programie „Pociąg do polityki" stacji Polsat News, Paweł Rabiej został zapytany przez Beatę Lubecką o to, z którym politykiem chciałby przejechać się pociągiem. Odpowiedział, że byłaby to Ewa Kopacz, a także Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stwierdził, że gdyby nie mieszkał w Polsce, to chciałby osiąść w mieście, które dobrze zna. Byłby to Nowy Jork, gdzie studiował lub Hong Kong, gdzie kiedyś mieszkał. Polityk wyznał, że „Sto lat samotności”, „Dżuma" oraz „Mistrz i Małgorzata" to książki, które w pewnym sensie go ukształtowały. Pytany przez Lubecką o najlepsze wspomnienie z dzieciństwa stwierdził, że to pachnący jabłkami sad dziadka. W dzieciństwie polityk chciał zostać strażakiem albo lotnikiem. Na pytanie czego najbardziej się boi odpowiedział bez wahania – samotności, a także przegranej, która wynika ze złych założeń.

Czytaj także:

Trzaskowski: Jedno jest pewne – Paweł Rabiej będzie wiceprezydentem