Wkrótce odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Podano datę

Już we wrześniu w rozmowie z RMF FM Jacek Sasin mówił o tym, ze pomnik Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty 10 listopada. Taką informację potwierdził we wtorek Marek Suski, co przekazało Radio Zet na Twitterze. Przypomnijmy, tego samego dnia media obiegła informacja, że sąd nakazał prokuraturze wszczęcie śledztwa w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka i wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Chodzi właśnie o wspomniany pomnik, który ma powstać na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Szacowane koszty inwestycji

Sąd uwzględnił zażalenie warszawskiego ratusza dotyczące decyzji w sprawie ustanowienia placu Piłsudskiego terenem zamkniętym i wyznaczenia tam miejsca lokalizacji pomnika Lecha Kaczyńskiego. 12 października wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Koszty inwestycji są szacowane na 2,5 mln złotych. Wniosek w tej sprawie do wojewody złożył Komitet Społeczny Budowy Pomników śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.