19-latek kradł zdrapki w sklepie, w którym pracował. Zdrapał ich 250

19-latek trafił do policyjnego aresztu po tym jak jego szef, który zatrudnił go kilka tygodni wcześniej w sklepie, przyłapał go na kradzieży zdrapek. Poszukiwanie fortuny za pośrednictwem kradzionych kuponów nie zapewniła bogactwa Adrianowi K., ale z pewnością doprowadziła do do zarzutów za przestępstwo, za które sąd może go skazać nawet na 5 lat więzienia.

Jak ustalili policjanci Adrian K. zatrudnił się w jednym ze sklepów spożywczych na warszawskim Mokotowie niedługo przed przyłapaniem go na kradzieży. Pod koniec października, w wolnych chwilach między klientami sięgał na półkę z kuponami zdrapkowymi i pospiesznie odkrywał kolejne pola z nadzieją na fortunę. Jednak ta wciągająca go zabawa nie przynosiła mu wygranej. Nie poddawał się jednak i sukcesywnie grał biorąc kolejne kolorowe kartoniki. W ciągu niespełna dwóch dni zużył aż 250 sztuk wartych 1500 zł, których oczywiście nie włożył do kasy. Mundurowi wezwani przez 26-letniego właściciela dyskontu, znaleźli przy podejrzanym 2 zużyte kupony po 20 zł. i 6 po 10 zł. 19-latek przyznał się do kradzieży i został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzuty, za które, w zależności od decyzji sądu, może spędzić 5 lat w więzieniu. Czytaj także:

Łódź. Policja złapała „pościelowych złodziei”. To fani Spider-Mana