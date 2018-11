Rzecznik policji: Odwołanie Marszu Niepodległości nie ułatwi, a utrudni nam pracę

Prezydent Warszawy uzasadniając swoje posunięcie oprócz chęci uniknięcia skandalu związanego z faszystowskimi hasłami podawała także argument bezpieczeństwa. Twierdziła, że w obliczu strajku służb mundurowych, policja nie będzie w stanie należycie zabezpieczyć tego wydarzenia. Nie zgadza się z nią rzecznik policji Mariusz Ciarka, który tłumaczy, że będzie wręcz odwrotnie.

– Musimy zapoznać się z uzasadnieniem, jednak już teraz, wstępnie, mogę powiedzieć, że ta decyzja nie ułatwi, a utrudni nam pracę. Dla nikogo nie będzie przecież zaskoczeniem, że uczestnicy Marszu Niepodległości i tak przyjadą do Warszawy – podkreślał.

– Czeka nas ciężka praca – zaznacza Ciarka. – Gdyby Marsz nie został odwołany, to zgodnie z prawem jego organizatorzy byliby wyznaczeni i wiedzielibyśmy konkretnie, kto za co odpowiada i z kim możemy rozmawiać, do kogo kierować prośby i żądania. Teraz tego nie będzie – ubolewa. – Mogę jednak zapewnić, że my będziemy przygotowani, ciągle pracujemy nad pełnym planem zabezpieczenia – mówił.

