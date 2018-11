Krystyna Pawłowicz zwróciła się do Verhofstadta. „I co nam zrobisz?”

„Verhofstadt, widziałeś? Już nie 60 tys «faszystów i nazistów» było dziś na ulicach Warszawy, ale 250-400 tys Polaków kochających swą Ojczyznę! I co nam zrobisz, Guy? Wyrzucisz nas z tej swojej Unii za to? Uzgodnij z Kierownikiem waszej szatni” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze. Posłanka odniosła się tym samym do ubiegłorocznych wypowiedzi europosła, który określił uczestników Marszu Niepodległości „faszystami i zwolennikami białej rasy” . Pawłowicz nawiązała także do statystyk podanych przez policję, z których wynika, że na marszu „Dla Ciebie Polsko” w Warszawie pojawiło się 250 tys. osób.

Marsz pod patronatem prezydenta

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch.