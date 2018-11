Warszawa. Padły strzały. Policja zatrzymała trzech mężczyzn

W piątek policjanci znajdujący się w nieoznakowanym radiowozie śledzili samochód, którym jechało trzech obcokrajowców. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Mokotów podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli. Mężczyźni zaczęli uciekać. Do zatrzymania doszło około godziny 18.15 na ulicy Siedleckiej na warszawskiej Pradze. Mężczyźni wysiedli z samochodu po czym zaczęli uciekać pieszo. Wtedy policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych. – Podczas pościgu policjanci musieli oddać strzały ostrzegawcze. Zatrzymano trzech mężczyzn, byli to obcokrajowcy. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia – powiedziała Ewa Szymańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Podczas akcji nikt nie ucierpiał.

Czytaj także:

Polka zaginęła w Norwegii. Policja publikuje jej wizerunek