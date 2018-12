Arnold Schwarzenegger na COP24 w Katowicach: Już czas, by lokalni liderzy stali się globalnymi liderami

Schwarzenegger jako jeden z reprezentantów Stanów Zjednoczonych dużą wagę podczas swojego wystąpienia w Katowicach przywiązywał do kwestii wzięcia odpowiedzialności za problemy związane z klimatem. Nie zgodził się z twierdzeniami, jakoby USA nie współdziałały na tym polu. Zwrócił uwagę, że 70 proc. emisji jego kraju kontrolują stany i poszczególne miasta, a nie władze federalne. Stwierdził, że „Ameryka to coś więcej, niż jeden lider w Waszyngtonie, który jest przeciwny zmianom”. Jego zdaniem Ameryka to wielu lokalnych liderów, którzy ciężko pracują na rzecz ochrony jakości powietrza.

– Myślę, że już czas, by lokalni liderzy stali się globalnymi liderami. Musimy wsłuchać się w ich głos i razem pracować dla lepszej przyszłości. Nie wygra się meczu, jeśli najlepszych graczy zostawi się w domu, a więc proszę, błagam: niech lokalni liderzy staną się częścią tej olbrzymiej konferencji – mówił Schwarzenegger. – Jeśli tu będziecie, ja też wrócę. Hasta la vista – zakończył swoje wystąpienie.

COP24 w Katowicach

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.