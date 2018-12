Wyciek „czarnej wody” w Warszawie. Mieszkańcy bez dostępu do domów

Podkomisarz Paulina Onyszko z biura prasowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, poinformowała o możliwych przyczynach wycieku. – W Warszawie ul. Krakusa i Wysockiego zostały zalane przez brudną wodę, która wydostała się na ulice i chodnik w wyniku prowadzonych tam prac budowlanych – stwierdziła.

Użytkownicy mediów społecznościowych sugerowali, że doszło do wycieku ropy. – W wykopie zaczęła wylewać się woda, która zalała cześć ulicy i chodnika. To jest brudna woda, a nie ropa. Nie mamy żadnej informacji, że to jest ropa – zapewniła Onyszko. Podkomisarz poinformowała również, że nie znany jest jeszcze skład rozlanej cieczy.

Zarząd Dróg Miejskich wraz z innymi służbami prowadzą działania w celu jak najszybszego „zabezpieczenia zalanych miejsc i usunięcia skutków zdarzenia”. Na miejscu pięć zastępów straży pożarnej wypompowuje wodę. Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia zarówno dla mieszkańców, którzy nie mają dostępu do domów, a także dla kierowców. Jak informuje Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na miejscu wycieku „nie ma zagrożenia chemicznego”. – Substancją, która zalewa ulicę Krakusa jest woda – stwierdził strażak w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

