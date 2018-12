Powstaje „Ruch Prawdziwa Europa”. Będzie nim kierował zaufany człowiek o. Rydzyka?

„Ruch Prawdziwa Europa” – tak ma nazywać się nowa partia na polskiej scenie politycznej. Do Sądu Okręgowego w Warszawie w ubiegłym tygodniu wpłynął wniosek o rejestrację tego ugrupowania. Jak podaje Wirtualna Polska, pełnomocnikiem „Ruchu Prawdziwa Europa” jest „zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja” – europoseł Mirosław Piotrowski. – Szczegółowych informacji chętnie udzielę po wpisaniu „Ruchu Prawdziwa Europa” przez sąd do rejestru partii politycznych. Na tym etapie nie chciałbym się wypowiadać – powiedział Piotrowski. Z ustaleń wynika, że podstawę programową partii będą stanowić założenia inicjatywy „Europa Christi”. Głównym celem jej twórców jest „odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie”.

Na liście nowej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieliby się znaleźć m.in. Andrzej Jaworski, były minister środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanki Gabriela Masłowska i Anna Sobecka, a także europoseł Mirosław Piotrowski. - Według wewnętrznych sondaży mamy ok. 18 proc. poparcia. Dostaniemy ok. 7-8 mandatów w PE – zapowiedział jeden z inicjatorów przedsięwzięcia.