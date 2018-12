Partia o. Rydzyka połączy siły z Ruchem Narodowym? Trwają rozmowy

Kilka tygodni temu Mirosław Piotrowski, określany jako „zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja” złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o rejestrację ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa. Na początku grudnia doszło do spotkania europosła z szefem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim. – Do rozmowy doszło tuż przed tym, jak informacja o nowej partii pojawiła się w mediach. Pamiętajmy, że my ogłosiliśmy, że idziemy do wyborów razem z partią „Wolność” Janusza Korwin – Mikkego. Natomiast niezależnie od tego, mieliśmy z profesorem Piotrowskim spotkanie dotyczące startu ze wspólnej listy – powiedział Winnicki w rozmowie z Wirtualną Polską. – Takie rozmowy się odbyły i jesteśmy w dobrym, życzliwym kontakcie. Wybory są w maju. To z jednej strony dużo, a z drugiej mało czasu – dodał.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że podczas spotkania Piotrowskiego i Winnickiego, politycy nie rozmawiali o personaliach ewentualnych kandydatów, a o możliwości współpracy Ruchu Narodowego z ugrupowaniem Ruch Prawdziwa Europa przy tworzeniu wspólnych list wyborczych w wyborach do europarlamentu.

„Ruch Prawdziwa Europa”

Jak podaje Wirtualna Polska, pełnomocnikiem „Ruchu Prawdziwa Europa” jest „zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja” – europoseł Mirosław Piotrowski. Z ustaleń wynika, że podstawę programową partii będą stanowić założenia inicjatywy „Europa Christi”. Głównym celem jej twórców jest „odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie”.

Na liście nowej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieliby się znaleźć m.in. Andrzej Jaworski, były minister środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanki Gabriela Masłowska i Anna Sobecka, a także europoseł Mirosław Piotrowski. – Według wewnętrznych sondaży mamy ok. 18 proc. poparcia. Dostaniemy ok. 7-8 mandatów w PE – zapowiedział jeden z inicjatorów przedsięwzięcia.