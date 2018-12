Wpadka Ryszarda Petru. Zaapelował do opozycji o „likwidację handlu w niedzielę”

Jak podaje Wirtualna Polska, Ryszard Petru pojawił się w niedzielę przed warszawską Galerią Mokotów. – 15 minut zajęło mi, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu – podkreślił zirytowany. Następnie w rozmowie z reporterami powtórzył swoje stanowisko wobec zakazu handlu w niedzielę. Na nagraniu udostępnionym przez Polsat News widzimy, że nie było ono do końca klarowne.

Za a nawet przeciw?

– Mam apel do całej zjednoczonej opozycji, by było to hasło, które nas łączy: zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę – powiedział polityk. – W związku z tym wydaje mi się, że optymalnym byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę – dodał Petru, po czym zapytał dziennikarzy o to, czy mają jakieś pytania.

Postulat zakazu handlu w niedzielę, wyartykułowany w jaśniejszy sposób, pojawił się już podczas konwencji programowej partii Teraz!, która miała miejsce 9 grudnia. Oprócz tego zaproponowano inne rozwiązania programowe takie jak zgłoszenie akcesu do strefy euro, wprowadzenie ulg podatkowych czy zapewnienie dopłat na wynajem mieszkań.