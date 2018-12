Trzaskowski wycofuje się. Chce powrotu do 98-proc. bonifikaty za użytkowanie wieczyste

„Zapowiadałem, że będę wsłuchiwał się w głos warszawiaków i tak też robię. W sprawie bonifikaty ich reakcja jest jasna. Dlatego będę rekomendował radnym Koalicji Obywatelskiej powrót do poziomu 98 proc. Stawka powinna być równa dla wszystkich, dlatego od rządu oczekuję podniesienia jej w Warszawie z 60 do 98 proc”. – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Ta decyzja wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Głos w sprawie zabrał po raz kolejny prezydent stolicy.

– Jestem politykiem, który potrafi wziąć odpowiedzialność na swoje barki, potrafi się przyznać do tego, że należy słuchać wyborców. Jeżeli ma być rzeczywiście sprawiedliwie, to zwrócę się do kolegów w Sejmie, żeby przygotowali rozwiązania ustawowe, które będą zrównywały bonifikaty – mówił podczas briefingu w Sejmie Rafał Trzaskowski.