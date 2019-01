Konkurencja dla Ubera. Skuber już od marca w Polsce

Skuber to startup grupy polskich inwestorów. W jego ramach oferowane są usługi przewozu osób, a także małych paczek na skuterach i w autach elektrycznych. Od 21 marca 2019 roku będzie można skorzystać z oferty Skubera w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz we Włoszczowej. Zgodnie z planami twórców startupu, w przyszłym roku działalność ma być rozszerzona na obszar całej Unii Europejskiej. Na ulice w ramach tego projektu ma wyjechać tysiąc elektrycznych samochodów.

Jak korzystać?

By skorzystać z usług Skubera, klient przez aplikację musi zamówić przejazd. Zgodnie z założeniami kierowca ma przyjechać we wskazane miejsce w czasie od 3 do 7 minut. Opłata za kilometr trasy wynosi 90 groszy. Klient musi zapłacić także 4 złote opłaty początkowej. Skuber oferuje nie tylko usługi przewozowe dla osób, ale także przesyłek kurierskich. W tym przypadku cena to 1,8 zł za kilometr plus osiem złotych opłaty początkowej.

