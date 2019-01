Pielęgniarka okradła chorą pacjentkę. Zabrała kartę i wyczyściła jej konto

Zatrudniona na oddziale chirurgii ogólnej 43-letnia pielęgniarka jednego z mokotowskich szpitali, przyznając się do kradzieży pieniędzy na szkodę jednej z pacjentek, tłumaczyła się dramatyczną sytuacją finansową i długami, które musi spłacać wspólnie z mężem. Podejrzana nie przemyślała jednak, że to, czego się dopuściła nie rozwiąże jej problemów.

Jak ustalili policjanci z wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw przeciwko mieniu z mokotowskiej Policji, Beata F. widząc leżący na szafce portfel jednej z pacjentek przebywających na oddziale chirurgii, wpadła na pomysł poprawienia swojej sytuacji finansowej. Kiedy pokrzywdzona spała, ta wyjęła jej z portfela kartę bankomatową. Po pracy pojechała do jednego z banków na warszawskiej Pradze i tam wypłaciła wszystkie środki z konta, czyli 5300 zł. Po drodze wstąpiła jeszcze do sklepu, gdzie zapłaciła kartą pacjentki za zakupy warte około 50 zł. W domu chciała jeszcze kupić kilka rzeczy w internecie, ale okazało się, że nie ma już środków. Następnego dnia podrzuciła kartę swojej pacjentce, licząc na to, że kobieta się nie zorientuje.

Na odkrycie przestępstwa nie trzeba było długo czekać. Gdy, po opuszczeniu szpitala właścicielka karty chciała zrobić zakupy okazało się, że nie ma środków na koncie. Z historii transakcji wynikało, że pieniądze były wypłacane w czasie jej pobytu na oddziale. Sprawą zajęli się zawiadomieni o przestępstwie kryminalni z Mokotowa. Dochodzenie po krótkim czasie doprowadziło ich do podejrzanej 43-latki. Kobieta już usłyszała zarzuty. Teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd, który może ją skazać nawet na 5 lat więzienia