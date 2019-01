Mieszkańcy polskich miast organizują zgromadzenia. Oddają hołd Pawłowi Adamowiczowi

Użytkownicy Twittera publikują materiały filmowe oraz zdjęcia ze zgromadzeń organizowanych w polskich miastach. Ludzie gromadzą się nie tylko w Gdańsku, ale także pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Pawła Adamowicza upamiętniają także mieszkańcy Łodzi, Lublina czy Poznania. Z kolei na oficjalnym profilu Krakowa pojawił się krótki filmik na którym widać, że na TAURON Arenie wyświetlany jest napis „Myślami z Gdańskiem”.

Na facebookowym profilu Nowoczesna Kobieta pojawiły się informacje o zgromadzeniach, które są organizowane w innych miastach. Większość z nich rozpoczęło się o godz. 18. Internauci w komentarzach aktualizują listę, dopisując tam inne miejsca w Polsce.

Śmierć prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany.

Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali pierwsze oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. – Pacjent żyje – jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny – mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

W poniedziałek 14 stycznia w południe doktor Jerzy Karpiński zaktualizował informacje na temat Adamowicza. – Stan pana prezydenta jest nadal ciężki, rokowania są nadal niepewne, ale walczymy. Szpital zapewnia maksimum tego, co współczesna medycyna może dać, musimy czekać – mówił. Po godz. 14 pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza.