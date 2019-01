Skandaliczna grafika krąży w sieci. Udostępnił ją m.in. wicedyrektor Muzeum Warszawy

Choć w teorii każdy może ten obrazek odczytać po swojemu, to jednak zdecydowana większość nie ma żadnych wątpliwości – w rękojeści tego noża ukryta została twarz Jarosława Kaczyńskiego. Dla większości komentatorów na Twitterze nie ma tu też dużego pola do interpretacji. Zdaniem internautów, jest to jasne nawiązanie do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i przypisywanie odpowiedzialności prezesowi PiS.

Choć trudno jednoznacznie wskazywać autora tego dzieła, to można wskazać urzędników, które zdecydowanie nie powinny podawać tego typu tworów dalej. Jedną z takich osób jest wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś, który w przeszłości pracował także w Muzeum Powstania Warszawskiego. Urzędnik już usunął grafikę ze swojego konta na Facebooku.