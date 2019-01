Twarz Kaczyńskiego w rękojeści noża? Trzaskowski reaguje i wzywa do siebie dyrektor muzeum

O spotkaniu dyrektor Muzeum Warszawy z prezydentem stolicy poinformował na Twitterze rzecznik Rafała Trzaskowskiego Kamil Dąbrowa. „Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach Warszawy brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji. Dlatego w poniedziałek 21 stycznia rano prezydent Rafał Trzaskowski spotka się z dyrektor Muzeum Warszawy ws. publikacji J. Trybusia na FB” – oświadczył w niedzielę 20 stycznia wieczorem.

Grafika, na której zdaniem większości komentatorów przedstawiona jest twarz Jarosława Kaczyńskiego w rękojeści noża, zniknęła już z konta wicedyrektora. W jej miejsce pojawił się za to wpis z przeprosinami. „Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster” – napisał krótko.

Do wyciągnięcia konsekwencji z tego działania wzywał warszawski radny PiS Sebastian Kaleta. „Panie Prezydencie Trzaskowski. Deklarował Pan walkę z mową nienawiści. Ma Pan idealną okazję, bo sprawa dotyczy wicedyrektora Muzeum Warszawy, czyli placówki miejskiej. Jakie działania podejmie Pan w tej sprawie?” – pytał na Twitterze polityk.

