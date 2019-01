W Warszawie będzie jeździł zabytkowy tramwaj. Zamieszczono na nim gwiazdę Dawida

Data obchodów nie jest przypadkowa. 27 stycznia 1945 roku wyzwolono obóz Auschwitz-Birkenau. Oficjalna część tegorocznych uroczystości rozpocznie się o godz. 12 przy Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ambasad, oraz organizacji społecznych i wyznaniowych. Jednym z wydarzeń dodatkowych będzie przejazd tzw. Tramwaju Pamięci.

Trasa przejazdu tramwaju

Jest to wspólna inicjatywa Fundacji Shalom oraz Tramwajów Warszawskich. Od godz. 12 do 18 po ulicach stolicy będzie jeździł zabytkowy tramwaj oznaczony gwiazdą Dawida. Pojazd będzie pusty, co ma symbolizować tramwaj kursujący w getcie warszawskim. „Tramwaj Pamięci” przejedzie trasą: Plac Narutowicza – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Metro Marymont – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa – Plac Zawiszy – Plac Narutowicza.

Kolejną z inicjatyw jest „Światło Pamięci”, w które mogą włączyć się mieszkańcy całego kraju. O godz. 18 w niedzielę w oknach polskich domów pojawią się świece, będące symbolem solidarności z ofiarami Holokaustu.

