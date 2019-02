SLD przystępuje do Koalicji Europejskiej. „Trzech premierów będzie kandydatami do PE”

To, co ogłoszono po krajowej konwencji SLD, stało się jednym z głównych tematów politycznych soboty. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jego ugrupowanie przystąpi do Koalicji Europejskiej. Lewicowa partia wystawi swoich kandydatów w zbliżających się wyborach do europarlamentu.