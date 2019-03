W Warszawie powstanie aleja Freddiego Mercury'ego? „Uważam, że pomysł jest zabawny i dlaczego nie?”

Z informacji RMF FM wynika, że na pomysł nazwania jednej z ulic Warszawy na cześć wokalisty legendarnego zespołu Queen otwarta jest Anna Nehrebecka, przewodnicząca Komisji Nazewnictwa w Radzie Warszawy. – Uważam, że pomysł jest zabawny i dlaczego nie? Jestem za tym, żeby było wiele ciekawych miejsc, niekoniecznie związanych z martyrologią – mówi Nehrebecka w rozmowie z RMF FM.

Podpisy pod projektem stworzenia alejki Freddiego Mercury'ego zbierane są w warszawskiej klubokawiarni "Retrospekcja" przy ulicy Bednarskiej.

Freddie Mercury

Urodzony na Zanzibarze jako Farrokh Bulsara, Freddie Mercury w krótkim czasie stał się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej XX wieku. Dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom wokalnym (skala jego głosu obejmowała cztery oktawy) i kompozytorskim oraz ekscentrycznemu wizerunkowi, Mercury przekroczył granicę bycia "idolem rockowym" i stał się ikoną popkultury. Jego niezwykły głos w połączeniu z charyzmą gromadziły na koncertach zespołu Queen rekordowe liczby widzów (koncert w Sao Paolo – 130 tys. widzów, koncert w Knebworth Park – 150 tys.).

Pamiętny koncert

20 kwietnia 1992 roku, podczas zorganizowanego na stadionie Wembley w Londynie koncertu ku pamięci Mercury'ego, przed 72-tysięczną widownią wystąpili m.in.: Metallica, Led Zeppelin, Elton John i Guns n' Roses. Wokalista Roger Daltrey mówił do publiczności: –Kiedy straciliśmy Freddiego, straciliśmy nie tylko fantastyczną osobowość, człowieka z nieprawdopodobnym poczuciem humoru i prawdziwego showmana, ale straciliśmy prawdopodobnie najlepszego z nas. Największego rockowego wirtuoza wszystkich czasów – mówił wokalista The Who.

Freddie Mercury dziś uważany jest za jednego z największych wokalistów w historii muzyki rozrywkowej. Był autorem większości utworów Queen. Do najbardziej znanych zalicza się: "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Crazy Little Thing Called Love".