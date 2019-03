Specyficzna przesyłka z Indonezji do Polski. W środku... skóra pytona

Mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas przeprowadzania kontroli zatrzymali przesyłkę nadaną w Indonezji. Jej zawartość była – delikatnie mówiąc – dość nietypowa. W środku znajdowało się dziesięć sztuk skór pytona siatkowego, gatunku zagrożonego wyginięciem i chronionego konwencją waszyngtońską CITES.

Zawartość paczki nie posiadała wymaganych dokumentów m.in. zezwoleń eksportowych oraz informacji o pochodzeniu skór węży, co nie pozwoliło ustalić, czy zostały one zabrane z naturalnego środowiska, czy też były hodowane w celach handlowych. Skóra pytona siatkowego z powodu oryginalnych wzorów jest wykorzystywana nie tylko do produkcji ubrań, ale także obuwia i galanterii skórzanej. Przewóz gatunku chronionego przepisami CITES bez odpowiednich uprawnień, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz konfiskatą przewożonych okazów.

– Wnikliwe kontrole i zatrzymania, to nie jedyne środki zapobiegania nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin. Edukatorzy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzą liczne akcje edukacyjne i informacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko po to, by świadomość społeczeństwa w zakresie zwierząt i roślin objętych ochroną była coraz większa – poinformowała Anna Szczepańska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

