HBO chce, byśmy „wykrwawiali się dla tronu”. Niezwykła akcja promocyjna hitowego serialu

W ciągu siedmiu minionych sezonów niejeden z bohaterów „Gry o tron” przelał krew. Wielu z nich oddało wręcz dla tronu życie… Teraz, w przededniu premiery ósmego, finałowego sezonu tej kultowej produkcji, HBO zachęca wszystkich, nie tylko jej najbardziej zagorzałych fanów, do połączenia sił i wspólnego zaangażowania się w akcję, która ma na celu zebranie jak największej ilości krwi ratującej życie. Wszystko pod hasłem „Bleed For The Throne – oddaj krew!”.

„Bleed For The Throne” to globalna inicjatywa HBO organizowana w piętnastu krajach na świecie. Kampania rozpoczęła się na tegorocznym festiwalu SXSW w Austin i trwać będzie w marcu i kwietniu. Poza Polską i Stanami Zjednoczonymi krew zbierana jest także w takich krajach jak: Norwegia, Szwecja, Węgry, Rumunia, Czechy, Bułgaria, Serbia, Grecja, Chorwacja, RPA, Kenia, Ghana oraz Botswana.

W Polsce akcja krwiodawstwa organizowana jest przez HBO oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie we współpracy z partnerami – firmami Netia, Play oraz UPC. Organizatorzy zapraszają do włączenia się w inicjatywę i oddawanie krwi. Krew będzie można oddać w Warszawie w ostatnim tygodniu marca – 26, 27, 28 lub 30 marca – w jednym z mobilnych punktów poboru krwi lub stworzonym specjalnie na tę okazję stacjonarnym punkcie w centrum miasta. Dla osób, które zdecydują się na przyłączenie do inicjatywy, HBO przygotowało unikatowe gadżety serialowe „Gry o tron”. Szczegółowy harmonogram akcji znajduje się w tabeli poniżej, a także na stronie bleedforthethrone.pl.

Finałem czterodniowej akcji krwiodawstwa „Bleed For The Throne – oddaj krew!” będzie sobota, 30 marca. Wtedy właśnie, w Arkadach Kubickiego przy placu Zamkowym 4 w Warszawie powstanie specjalny stacjonarny punkt poboru krwi. W tym miejscu na fanów „Gry o tron” czekać będzie sporo atrakcji. Jedną z nich będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia na Żelaznym Tronie czy spędzenia czasu przy jednej z gier planszowych lub zręcznościowych inspirowanych serialem.

Krew będzie można oddać w Warszawie w jednym z wybranych terminów:

26 marca (wtorek)

godz. 09.00 – 14.00

parking obok kompleksu biurowego SPARK, al. Solidarności 173 (partner: UPC)

27 marca (środa)

godz. 11.00 – 16.00

parking przy Pałacu Kultury i Nauki, obok stacji Metro Centrum

28 marca (czwartek)

godz. 09.00 – 14.00

parking obok kompleksu biurowego przy ul. Taśmowej 7 (partnerami akcji są: Netia oraz Play)

30 marca (sobota)

godz. 10.00 – 15.00

Arkady Kubickiego, pl. Zamkowym 4 – finał akcji

Aby móc oddać krew, należy odpowiednio się do tego przygotować. Wszystkie niezbędne wskazówki znajdują się na stronie RCKiK w Warszawie (www.rckik-warszawa.com.pl). Wśród nich znajdują się przede wszystkim takie rady, jak: