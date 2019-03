HBO chce, byśmy „wykrwawiali się dla tronu”. Niezwykła akcja promocyjna hitowego serialu

W ciągu siedmiu minionych sezonów niejeden z bohaterów „Gry o tron” przelał krew. Wielu z nich oddało wręcz dla tronu życie… Teraz, w przededniu premiery ósmego, finałowego sezonu tej kultowej produkcji, HBO zachęca wszystkich, nie tylko jej najbardziej zagorzałych fanów, do połączenia sił i wspólnego zaangażowania się w akcję, która ma na celu zebranie jak największej ilości krwi ratującej życie. Wszystko pod hasłem „Bleed For The Throne – oddaj krew!”.

„Bleed For The Throne” to globalna inicjatywa HBO organizowana w piętnastu krajach na świecie. Kampania rozpoczęła się na tegorocznym festiwalu SXSW w Austin i trwać będzie w marcu i kwietniu. Poza Polską i Stanami Zjednoczonymi krew zbierana jest także w takich krajach jak: Norwegia, Szwecja, Węgry, Rumunia, Czechy, Bułgaria, Serbia, Grecja, Chorwacja, RPA, Kenia, Ghana oraz Botswana.

W Polsce akcja krwiodawstwa organizowana jest przez HBO oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie we współpracy z partnerami – firmami Netia, Play oraz UPC. Organizatorzy zapraszają do włączenia się w inicjatywę i oddawanie krwi. Krew będzie można oddać w Warszawie w ostatnim tygodniu marca – 26, 27, 28 lub 30 marca – w jednym z mobilnych punktów poboru krwi lub stworzonym specjalnie na tę okazję stacjonarnym punkcie w centrum miasta. Dla osób, które zdecydują się na przyłączenie do inicjatywy, HBO przygotowało unikatowe gadżety serialowe „Gry o tron”. Szczegółowy harmonogram akcji znajduje się w tabeli poniżej, a także na stronie bleedforthethrone.pl.

Finałem czterodniowej akcji krwiodawstwa „Bleed For The Throne – oddaj krew!” będzie sobota, 30 marca. Wtedy właśnie, w Arkadach Kubickiego przy placu Zamkowym 4 w Warszawie powstanie specjalny stacjonarny punkt poboru krwi. W tym miejscu na fanów „Gry o tron” czekać będzie sporo atrakcji. Jedną z nich będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia na Żelaznym Tronie czy spędzenia czasu przy jednej z gier planszowych lub zręcznościowych inspirowanych serialem.

Krew będzie można oddać w Warszawie w jednym z wybranych terminów:

26 marca (wtorek)

godz. 09.00 – 14.00

parking obok kompleksu biurowego SPARK, al. Solidarności 173 (partner: UPC)

27 marca (środa)

godz. 11.00 – 16.00

parking przy Pałacu Kultury i Nauki, obok stacji Metro Centrum

28 marca (czwartek)

godz. 09.00 – 14.00

parking obok kompleksu biurowego przy ul. Taśmowej 7 (partnerami akcji są: Netia oraz Play)

30 marca (sobota)

godz. 10.00 – 15.00

Arkady Kubickiego, pl. Zamkowym 4 – finał akcji

Aby móc oddać krew, należy odpowiednio się do tego przygotować. Wszystkie niezbędne wskazówki znajdują się na stronie RCKiK w Warszawie (www.rckik-warszawa.com.pl). Wśród nich znajdują się przede wszystkim takie rady, jak:

w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki),

dobrze jest być wyspanym,

przed oddaniem krwi należy spożyć lekki posiłek oraz wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (np. mleko),

należy ograniczyć palenie papierosów,

nie należy zgłaszać się do oddania krwi, jeśli jesteśmy przeziębieni (dyskwalifikuje nawet katar) lub przyjmujemy leki,

krwi nie można oddać bezpośrednio po spożyciu alkoholu czy środków odurzających.

