Pluskwy w warszawskim metrze? Jest komentarz urzędników

Na facebookowej grupie Obywatele Ursynowa pojawiło się nagranie ze stołecznego metra, na którym widać insekty poruszające się po siedzeniach dla pasażerów. Filmik został nagrany na stacji metra Ursynów. „Nie wiem co to, mrówki czy pluskwy, ale czy ktoś się orientuje, jakie są wymogi i terminy odnośnie dezynsekcji siedzeń w metrze?” – napisała pani Agata.

Do sprawy odniosło się Metro Warszawskie. – W związku z opublikowanym w internecie filmem wszystkie pociągi, a w pierwszej kolejności te serii 81, przejdą dodatkową dezynsekcję – zapewniła w rozmowie z portalem Wirtualna Polska rzeczniczka stołecznego metra Anna Bartoń dodając, że spółka codziennie sprząta około 60 pojazdów metra na I i II linii. – Raz w roku poszycia siedzeń, przechodzą proces dezynsekcji. Polega on na rozpyleniu odpowiednich substancji chemicznych, które zabezpieczają wnętrze pociągu przed pojawieniem się insektów. Chemia stosowana przy tym procesie jest bezwonna i całkowicie bezpieczna – podkreśliła. Z komunikatu rzeczniczki stołecznego metra wynika również, że dwa razy w roku przeprowadzana jest także dezynfekcja, która przypomina zwykle pranie tapicerki. – Najpierw na fotele rozpryskiwana jest specjalna substancja dezynfekująca, następnie są one dokładnie oczyszczane przy pomocy maszyny piorącej – podkreśliła Bartoń.

Stanowisko w sprawie zabrał także stołeczny Sanepid. – Nie wypłynęły do nas żadne zgłoszenia o insektach w metrze. Ostatnia taka interwencja była w 2009 r. To mogła być incydentalna sytuacja, np. ktoś jechał metrem z zapchlonym psem – zapewniła Małgorzata Zabrzyjewska, kierowniczka Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w rozmowie z Wirtualną Polską.