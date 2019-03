Warszawa ma swoje Google Maps. Miasto można oglądać z pięciu perspektyw

Dzięki nowo powstałemu portalowi mapowemu można oglądać stolicę z pięciu stron. „Z przyjemnością informujemy że od dziś w dedykowanym portalu możecie zobaczyć Warszawę z innej perspektywy” – napisała Centralna Baza Danych Przestrzennych m.st. Warszawy na Facebooku. „Teraz każdy obiekt w przestrzeni miejskiej można oglądać synchronicznie z 5 stron, wykonywać pomiary wysokości, odległości i powierzchni, a także wyszukiwać interesujący punkt adresowy lub ulicę” – dodano.

Co ciekawe, zdjęcia ukośne, na podstawie, których powstał fotoplan, zostały wykonane w dniach 8-15 kwietnia 2018 roku za pomocą czterech sprzężonych kamer fotogrametrycznych. By opracować mapę wykonano prawie 80 tysięcy zdjęć. Rozdzielczość przestrzenna każdego z nich to 8 centymetrów.

„Nareszcie”, „Niesamowite, bardzo przydatne!”, „Czad” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Niektórzy zauważyli pewne drobne problemy techniczne. „Popracujcie nad mobilną wersją serwisu, gdyż na mniejszych ekranach nie da się zamknąć okna cookies, bo przyciski są poza ekranem” – napisał internauta.