Warszawa. Trzech mężczyzn nie żyje, z audi zostały strzępy. Straż publikuje zdjęcia „ku przestrodze”

Do tragicznego wypadku doszło na warszawskim Mokotowie. Nad ranem w sobotę w słup na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Wilanowskiej uderzyło rozpędzone audi. Zginęło trzech młodych mężczyzn. – Samochód z nieznanych przyczyn zjechał z pasa ruchu i uderzył w słup. Wszystkie osoby podróżujące tym pojazdem poniosły śmierć w wyniku tego zdarzenia. Było to trzech dwudziestokilkuletnich mężczyzn. – komentował asp. szt. Tomasz Oleszczuk z warszawskiej policji.

– Znajdowali się w odległości nawet kilkudziesięciu metrów od rozbitego pojazdu. Mimo reanimacji, na miejscu lekarz stwierdził zgon dwóch mężczyzn. W przypadku trzeciego udało się przywrócić czynności życiowe i został on zabrany do szpitala. Niestety tam zmarł. – relacjonował st. kpt. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Strażacy zdecydowali się na ujawnienie zdjęć z miejsca zdarzenia. Jak wyjaśnili w mediach społecznościowych, zrobili to „ku przestrodze” .

Tragiczny wypadek na Mokotowie