Mija 9 lat od katastrofy smoleńskiej. Plan obchodów rocznicy

Obchody 9. rocznicy katastrofy rozpocznie msza święta w intencji ofiar, która zostanie odprawiona w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. O 8:41 odbędzie się Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Na godzinę 9:10 planowane jest złożenie wiązanek pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego. O godzinie 19 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji ofiar w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście. Po mszy odbędzie się Marsz Pamięci pod Pałac Prezydencki. Obchody rocznicy zakończą przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

Udział prezydenta Andrzeja Dudy

Rano prezydent będzie w Krakowie, gdzie weźmie udział we mszy świętej odprawionej w Krypcie na Wawelu. Następnie złoży kwiaty przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich. W krypcie znajduje się także tablica ku czci ofiar katastrofy w Smoleńsku. W Świątyni Opatrzności Bożej Prezydent złoży wieńce na grobach śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, śp. ks. Józefa Jońca, śp. ks. Zdzisława Króla, śp. ks. Andrzeja Kwaśnika. Andrzej Duda odwiedzi też Cmentarz Wojskowy na Powązkach, aby złożyć wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach ofiar tragedii. O godz. 16.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent zapali znicze przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz przed pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego. Następnie zapali znicz przed tablicą poświęconą śp. Prezydentowi, która znajduje się na południowym skrzydle Pałacu Prezydenckiego.

O godz. 19.00 Andrzej Duda wraz z Małżonką wezmą udział we mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. O godz. 20.45 Prezydent będzie uczestniczył w uroczystościach przed Pałacem Prezydenckim, gdzie wygłosi przemówienie. Ponadto, przez cały dzień ministrowie Kancelarii Prezydenta RP będą składali wieńce w miejscach upamiętniających ofiary tragedii.

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

W związku z uroczystościami w godzinach 8:00-11:00 i 18:00-22:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na kilku warszawskich ulicach: Krakowskie Przedmieście (od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej), pl. Piłsudskiego i Królewskiej (na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do pl. Małachowskiego). Ponadto, w godz. 15:00-19:00 planowane jest zgromadzenie na pl. Trzech Krzyży, a następnie przemarsz na trasie: pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście –Królewska – pl. Piłsudskiego, a następnie pl. Piłsudskiego – Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy. W związku z powyższym w przypadku braku możliwości przejazdu ww. ciągami komunikacyjnymi autobusy będą kierowane na trasy objazdowe. Dotyczy to linii: E-2, 102, 105, 107, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 180, 195, 222, 503, 518.

Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu są dostępne na stronie ZTM.

10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41 czasu środkowoeuropejskiego letniego w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj rozbił się wojskowy samolot Tupolew Tu-154M. Na pokładzie znajdowała się polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Katastrofy nie przeżył żaden spośród 96 pasażerów.

