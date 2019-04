Raczek skomentował list opublikowany przez Stuhra. Zdradził epizod z życia prezesa PiS

Do listu opublikowanego przez Macieja Stuhra odniósł się za pośrednictwem Facebooka Tomasz Raczek. „Rozumiem Macieja Stuhra, że staje po stronie swoich nauczycieli ze szkoły, którą skończył on i pan prezydent, a pani prezydentowa w nim uczyła. Sam chciałbym zrobić to samo, bo z kolei do mojego liceum na warszawskim Żoliborzu chodzili bracia Kaczyńscy. Kłopot w tym, że go nie ukończyli, bo jeden z nich nie otrzymał promocji do klasy maturalnej z języka polskiego. Domyślam się, że pozostał mu uraz” – stwierdził krytyk filmowy.

Tomasz Raczek miał na myśli warszawskie XVI Liceum Ogólnokształcące im Joachima Lelewela. Jak przypomina portal Onet.pl, prezes PiS zdawał maturę w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika. Wszystko dlatego, że Jarosławowi Kaczyńskiemu groziło niedopuszczenie do matury. – Rada pedagogiczna zgodziła się, abym nie powtarzał klasy, ale skierowała mnie do innej szkoły – opowiadał.

– Niewiele brakowało, a nie zdałbym z dziesiątej do jedenastej klasy. Postawiono mi dwóje z polskiego, angielskiego i to by jeszcze nie było nieszczęście, bo mogłem mieć dwie poprawki. Ale dostawiono mi dwóję z przysposobienia wojskowego. Do dziś nie wiem dlaczego, bo ten nauczyciel mówił, że może mnie jeszcze zapytać. Wyraźnie chciano, żebym nie zdał. Rodzice się odwołali do kuratora. Był nim późniejszy minister Jerzy Kuberski – wyjaśniał przed laty Jarosław Kaczyński.

Co napisał Maciej Stuhr?

List otwarty do Agaty Kornhauser-Dudy skierowali nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jego treść opublikował na swoim koncie na Facebooku Maciej Stuhr. „Kochani, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podobnie Jak Pan Prezydent Andrzej Duda. Do czasu wyborów, nauczycielką w tej szkole była obecna Pierwsza Dama. Dziś moi dawni nauczyciele, byli koledzy i przyjaciele Agaty Dudy, przesłali mi list do niej z prośbą o udostępnienie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tym razem dosłownej” – napisał aktor w mediach społecznościowych.