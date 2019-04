Ryanair uruchamia loty z Warszawy do Marsylii, z Gdańska do Odessy

– Cieszymy się z inauguracji lotów na trasie Warszawa Modlin – Marsylia. Połączenie będzie realizowane 2 razy w tygodniu i stanie się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Warszawy Modlin (łącznie 49 tras) – powiedziała dyrektor komunikacji Ryanaira w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach Olga Pawlonka, cytowana w komunikacie.

Połączenie z Gdańska do Odessy będzie realizowane dwa razy w tygodniu od końca października i stanie się częścią zimowego rozkładu lotów Ryanaira z Gdańska, podano również.

– Jesteśmy jeszcze w trakcie sukcesywnego otwierania kolejnych nowości niedawno wprowadzonego sezonu letniego z Gdańska, a linie Ryanair już wprowadzają nowe trasy sezonu zimowego. Myślę, że kierunek do Odessy będzie bardzo dobrym połączeniem, nie tylko dla latających do Gdańska obywateli Ukrainy, ale również dla mieszkańców naszego regionu, którzy chętnie odwiedzą to atrakcyjne pod względem turystycznym miasto – wskazał prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kłoskowski. Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

