Dzień protestów w Warszawie. Na ulice wyjdą nauczyciele, rodzice, Ormianie i „tajemniczy przemarsz”

Pierwszą z dzisiejszych manifestacji zaplanowano na godzinę 9 rano. Marsz poparcia dla strajkujących nauczycieli wyruszy z ronda Dmowskiego w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej w alei Szucha. Po drodze demonstranci przejdą przez Al. Jerozolimskie, rondo gen. Ch. de Gaulle’a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie i ul. J. Matejki, miną Sejm, przejdą ul Piękną, Al. Ujazdowskimi i koło pl. Na Rozdrożu.

Mniejsza manifestacja pojawi się przed Ambasadą Turcji na ul. Rakowieckiej, by przypomnieć o rzezi Ormian w latach 1915-1917. To już coroczne wydarzenie, organizowane przez ormiańską diasporę w wielu stolicach świata. To wydarzenie również rozpocznie się o 9 i potrwa około półtorej godziny.

Kolejny protest zorganizowany został przy okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. To również wydarzenie międzynarodowe, którego organizatorzy za cel stawiają sobie zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci. W założeniu ma również symbolizować wsparcie dla dzieci, które nastawiane są przeciwko jednemu z rodziców. Rodzice spotkają się o 11:45 w alei Szucha przed Trybunałem Konstytucyjnym i rozejdą do domów dopiero o godzinie 19, po przejściu przed siedzibę Rzecznika praw Obywatelskich.

Ostatnia demonstracja zaplanowana na ten dzień rozpocznie się o godzinie 14 na pl. Krasińskich, koło pomnika Powstania Warszawskiego. Jej uczestnicy przejdą później w kierunku Krakowskiego Przedmieścia i pomnika Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie. Nie wiadomo jeszcze kto i pod jakim hasłem organizuje ów przemarsz. Jako godzinę zakończenia podano w tym wypadku 17.

W związku z wymienionymi wydarzeniami zmienią się trasy przejazdów autobusów komunikacji miejskiej. Zmiany można śledzić w witrynie ZTM Warszawa.

