Majówka w Warszawie. Mnóstwo wydarzeń i duże utrudnienia w ruchu

1 maja na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie premierów, organizowane na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu pod nazwą „Together for Europe. High Level Summit” uczestniczyć będą szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 15.

Tego samego dnia na Placu Zamkowym, czyli tuż obok Zamku Królewskiego, pojawią się także uczestnicy Marszu Suwerenności. Wydarzenie organizowane przez Konfederację i środowiska narodowców ma przyciągnąć około 10 tys. uczestników. W tym samym czasie w okolicy będą przygotowywane też trybuny i podesty na uroczystości z okazji 3 maja, w których udział weźmie prezydent RP.

1-majowe przemarsze w Warszawie:

- o godz. 11 na rondzie de Gaulle’a Społeczne Forum Wymiany Myśli organizuje demonstrację z okazji Święta Pracy. Uczestnicy przejdą na plac Bankowy;

- o godz. 12.30 Polska Partia Socjalistyczna organizuje na placu Grzybowskim Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy;

- o godz. 13.30 uczestnicy Marszu Suwerenności organizowanego przez Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy przejdą z placu Zamkowego przed budynek Komisji Europejskiej, przy skrzyżowaniu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej.

Finał Pucharu Polski

W czwartek, 2 maja, o godz. 16.00 na PGE Narodowym w zmaganiach o Puchar Polski zmierzą się drużyny z Białegostoku i Gdańska. W związku z meczem w godz. 14.00-16.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu meczu (ok. godz. 18.00) w przypadku, gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona.

Filmowcy na ulicy Stalowej

W czwartek i piątek, 2 i 3 maja, na ul. Stalowej pracować będą filmowcy. Z tego powodu, już od środy 1 maja na tej ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. W czwartek i piątek ul. Stalowa na odcinku od Inżynierskiej do Konopackiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Ratuszową, 11 Listopada lub Wileńską. Ponadto, na ulicach Małej, Konopackiej i Inżynierskiej zostaną wprowadzone odgraniczenia w parkowaniu.

Bieg Konstytucji 3 maja

W piątek stołecznymi ulicami przebiegną uczestnicy Biegu Konstytucji 3 Maja. W 29. edycji tego wydarzenia udział weźmie blisko 8000 tysięcy biegaczy, którzy zmierzą się z dystansem 5 kilometrów. To pierwsza w tym roku impreza zaliczana do Warszawskiej Triady Biegowej. Na potrzeby organizacji startu, mety i miasteczka biegowego od godz. 6.00 zamknięte dla ruchu będą ulice J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląska (pomiędzy ulicami J. Hoene-Wrońskiego i Rozbrat) i Rozbrat (od ul. Książęcej). W tym samym czasie zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż al. T. Hopfera w Parku Agrykola oraz wzdłuż al. A. Bobkowskiego w parku marsz. E. Rydza-Śmigłego. Pozostałe ulice na trasie biegu będą zamykane od ok. godz. 10.00, a normalny ruch powróci na nie ok. godz. 13.00.

Uczestnicy biegu wystartują o godz. 11.00 z al. T. Hopfera w parku Agrykola i pobiegną ulicami: Łazienkowska – Czerniakowska (zamknięta jezdnia w kierunku Wilanowa) – Szwoleżerów – Agrykola – Al. Ujazdowskie (zamknięta wschodnia część pl. Na Rozdrożu oraz obydwie jezdnie Alej do pl. Trzech Krzyży; z al. J.Ch. Szucha i z Trasy Łazienkowskiej możliwy będzie skręt w prawo w kierunku Mokotowa lub w ul. Koszykową). Następnie biegacze skręcą w ul. J. Matejki i dalej pobiegną ulicami: Wiejska – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – J. Hoene-Wrońskiego – Rozbrat do mety zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Szarą. Biegowi będzie towarzyszyła impreza dziecięca, Bieg z Maskotką. Jej uczestnicy wystartują z parku Agrykola o godz. 10.30 i pobiegną ulicami: J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Rozbrat.

Szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i objazdów podano na stronie internetowej UM Warszawa.

Uroczystości z okazji 3 maja

Uroczystości państwowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja odbędą się o godz. 12.00 na pl. Zamkowym. Z tego powodu od godz. 8.00 do 14.00 zamknięte dla samochodów będą ulice: Podwale, Senatorska (od ul. Miodowej do Podwale), Jezuicka, Dziekania i Kanonia, a w godz. 11.00-14.00 również Krakowskie Przedmieście. Już od 2 maja wyłączone z parkowania będą ul. Podwale (od Senatorskiej do Kapitulnej) i pl. Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową), a w dniu 3 maja także ul. Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej).

Defilada 3 maja

Wojskowi uczczą Święto Narodowe Trzeciego Maja paradą o godz. 14.00. Organizacja tak dużego wydarzenia wiązać się będzie z licznymi ograniczeniami w ruchu i parkowaniu. W dniach poprzedzających defiladę, na czas montażu potrzebnej infrastruktury, na krótkich odcinkach pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem gen. S. Grota-Roweckiego zwężana o jeden pas będzie jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Bielan. Dodatkowo, w związku z ustawieniem trybuny do niedzieli, 5 maja do godz. 18.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. W czasie defilady po wschodniej stronie Wisłostrady ustawione będą telebimy. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Szczegółowe informacje na temat zamkniętych ulic i objazdów podano na stronie internetowej UM Warszawa.

