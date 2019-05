Warszawa. Uczeń zabił nożem kolegę. Jest reakcja Ziobry i Trzaskowskiego

Policjanci z Wawra interweniowali w jednej ze szkół, w której doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy dwójką nastolatków. W jej trakcie jedno z dzieci miało zaatakować drugie niebezpiecznym narzędziem. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 10.00 w Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I. Jak informuje Polsat News, zaatakowany był uczeniem trzeciej klasy gimnazjum. Został dźgnięty nożem kilkakrotnie. Był reanimowany. Niestety, nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. – Była reanimacja, niestety okazała się ona nieskuteczna – powiedział rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak w rozmowie z Polsat News.

– Śmierć nastolatka w szkole mrozi i budzi smutek. To tragedia, bo zginął młody człowiek. To straszna rzecz, że młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego człowieka. Brakuje słów, by to komentować. Okoliczności tej sprawy oraz wniesienia noża na teren szkoły są badane. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie – zapewnił podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości podkreślił, że sprawa wymaga bardzo wnikliwego zbadania. Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci nastolatka prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która na razie nie udziela bliższych informacji. – Otrzymaliśmy informację o tym zdarzeniu. Jesteśmy w kontakcie z dyrektorem szkoły. Monitorujemy sytuację – powiedział z kolei Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie dodając, że w szkole został powołany sztab kryzysowy.

Do tragedii odniósł się także prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przyznał, że jest wstrząśnięty tym, co wydarzyło się w szkole w Wawrze. – Miasto zrobi wszystko ze swojej strony, by pomóc w tej sytuacji. Będziemy z tej tragedii wyciągać wnioski. Policja prosiła jednak, by nie udzielać żadnych szczegółowych informacji. Jestem wstrząśnięty, jak większość warszawiaków, którzy się o tym dowiedzieli – powiedział.