Nadciąga fala powodziowa. Budowa mostu Południowego gotowa do ewakuacji

– Mamy specjalną procedurę, plan ewakuacyjny, który został złożony również do inwestora. Od kilku dni cały sprzęt i materiały, które były na sztucznych wyspach, zostały przeniesione na barki, żeby nie stwarzać zagrożenia, by nie zostały porwane przez nurt. Również nasza droga technologiczna, specjalnie zbudowany most pontonowy, musiał zostać zdemontowany – powiedział Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak, wykonawcy mostu i fragmentu obwodnicy.