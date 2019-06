Warszawa. Pożar na budowie Warsaw Hub. Płonie wieżowiec

– Doszło do pożaru trzech najwyższych kondygnacji wieżowca, w rogu budynku. Sytuacja jest rozwojowa. Są tam wysyłane kolejne zastępy strażaków. Działania prowadzimy z zewnątrz jak i wewnątrz – komentował Mariusz Hantulski z warszawskiej straży pożarnej w TVN24. Ze wstępnych informacji wynikało, że w budynku prawdopodobnie nie znajdowali się ludzie. Świadkowie relacjonują, że z wieżowca spadały płonące elementy.

Deweloper w rozmowie z Wprost.pl przyznaje, że obecnie nie wiadomo jeszcze, jaka jest przyczyna pożaru. W kompleksie prowadzona jest akcja gaśnicza. Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest jutro.

Czym jest The Warsaw Hub?

The Warsaw HUB to kompleks budowany przez Ghelamco Poland. Jest to także jedyny projekt w obrębie ronda, który będzie bezpośrednio połączony ze stacją drugiej linii metra. Będzie to możliwe dzięki pasażowi, który powstał na poziomie -1. Deweloper przebił się bezpośrednio do korytarzy stacji Rondo Daszyńskiego, dzięki czemu do sklepów i lokali usługowych znajdujących się w pasażu będzie można dostać się bez wychodzenia na powierzchnię.

The Warsaw HUB jest najbardziej innowacyjnym projektem realizowanym obecnie przez Ghelamco Poland. Charakter inwestycji opiera się na idei huba, czyli wielkiego węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Kompleks ma łączyć w sobie wszystkie funkcje niezbędne do działania nowoczesnego biznesu. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą się najwyższej klasy przestrzenie biurowe, centrum konferencyjne, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, klub fitness, przestrzeń coworkingowa oraz centrum współpracy startupów i korporacji – The Heart Warsaw.