Warszawa. Bójka na bulwarach. Policja publikuje nagranie i prosi o pomoc

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała. Do zdarzenia doszło 26 maja przy ulicy Wioślarskiej 6 na bulwarach wiślanych w Warszawie. Kamery zarejestrowały moment ataku, na którym widać jak mężczyzna uderza swoją ofiarę pięścią w twarz, na skutek czego pokrzywdzony, upada na chodnik, doznaje licznych obrażeń ciała, traci przytomność i zostaje przewieziony do szpitala.Tożsamości napastnika nie udało się do tej pory ustalić. Nie wiadomo również, czy mężczyzna i jego ofiara się wcześniej znali.

Dlatego też stołeczna policja prosi o pomoc. Każdy, kto rozpoznaje widocznego na filmie i zdjęciach mężczyznę proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty z policjantami prowadzącymi sprawę w siedzibie jednostki przy ul. Wilczej 21. Informacje powołując się na numery sprawy KRP-PZ-3167/19 można przekazać dzwoniąc na numer 22/603 91 58, numer alarmowy 112 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: [email protected]