13 tys. osób pobiegnie, aby uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego. Będą utrudnienia w ruchu

W sobotę, 27 lipca odbędzie się 29. Bieg Powstania Warszawskiego. Biegacze mają do wyboru dwa dystanse – 5 lub 10 kilometrów. W wydarzeniu udział weźmie 13 000 sportowców. Bieg Powstania Warszawskiego jest jednym z najpopularniejszych i największych biegów, organizowanych na terenie Warszawy. Ze swoją niezwykłą, wieczorną oprawą, historyczną trasą, oświetloną zniczami, wpisuje się spektakularnie w formę i tradycję corocznych obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego

Trasa biegu

Start biegu zlokalizowany będzie na ul. Bonifraterskiej, natomiast meta na ul. Konwiktorskiej. Trasa biegu na dystansie 5 km została poprowadzona ulicami: Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Wisłostrada (jezdnia w kierunku Wilanowa) – R. Sanguszki. Biegacze na dystansie 10 km będą poruszali się ulicami: Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Dobra – Lipowa – Browarna – Topiel – L. Kruczkowskiego – Ludna – Czerniakowska – Wilanowska – Wisłostrada (jezdnia w kierunku Wilanowa) – R. Krajewskiego – Zakroczymska do mety na ul. Konwiktorskiej.

Bieg Powstania Warszawskiego - zamknięte ulice

W związku z organizacją startu i mety od godz. 14.00 do 24.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Konwiktorska i Muranowska od ul. Zakroczymskiej do gen. W. Andersa, Bonifraterska i Międzyparkowa od ul. Świętojerskiej do Z. Słomińskiego (nie będzie wyjazdu na ul. Bonifraterską z ulic Sapieżyńskiej i Franciszkańskiej). Ulice na trasie biegu na 5 km, w tym jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do Karowej, zostaną wyłączane z ruchu około godz. 19.30. O godz. 20.30 zamknięte zostaną ulice na trasie dłuższego z biegów, tj.: Browarna, Topiel, L. Kruczkowskiego, Ludna, Wisłostrada (jezdnia zachodnia od ul. Karowej do Wilanowskiej).

Przez całą sobotę, 27 lipca, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na ul. Konwiktorskiej, Bonifraterskiej, Czerniakowskiej (w rejonie ul. C. Śniegockiej), Wilanowskiej (w rejonie ul. Wioślarskiej), Wybrzeżu Gdańskim (w rejonie ulic Boleść i R. Sanguszki).

Od godz. 14.00, w związku z organizacją startu i zamknięciem ulic Konwiktorskiej, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Międzyparkowej, autobusy linii 100 w kierunku Pragi pojadą ulicami: Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności”. Autobusy linii 116 i 518 w kierunku Chomiczówki i Nowodworów, będą kursowały ulicami Świętojerską i gen. W Andersa. W przeciwnych kierunkach (Wilanowa i pl. Trzech Krzyży) linie te pojadą ulicami gen. W. Andersa i Marszałkowską do Al. Jerozolimskich. Autobusy linii 178 i 503 będą kursowały Świętojerską i M. Anielewicza do przystanku Esperanto. Autobusy linii 227 w kierunku Bródna-Podgrodzie będą jeździły ulicami Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego. W kierunku Dw. Centralnego pojadą ul. Z. Słomińskiego, skręcą do ul. A. Dawidowskiego i dalej ul. W. Andersa.

Bieg Powstania Warszawskiego - objazdy autobusów

Od godz. 19.30, w czasie biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 105, 116, 118, 127, 178, 180, 185, 227, 385, 400, 503 i 518. Dodatkowo, około godz. 20.30, zmienią się trasy autobusów linii: 102, 162, 166 i nocnej N44.