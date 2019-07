Godlewska sprofanowała symbol Powstania Warszawskiego? „Żałosna próba wzbudzenia sensacji”

- Bulwersuje mnie to, że choćby w ostatnich dniach widzieliśmy, że symbole powstańcze są nadużywane przez ludzi, którzy na pewno nie podzielają tych wartości, które przyświecały tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. I dlatego zwracam się do mieszkańców naszego miasta z apelem, abyśmy w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego byli wszyscy razem i godnie tę rocznicę uczcili - mówił podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak się okazuje, nie wszyscy wzięli sobie do serca apel o godne uczczenie rocznicy Powstania Warszawskiego. Jedna z sióstr Godlewskich - Małgorzata - opublikowała na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym pozuje w powstańczym hełmie oraz obcisłej koszulce z symbolem Polski Walczącej. Celebrytka zapowiedziała w ten sposób swój kolejny utwór. Internauci nie kryją oburzenia. „Zostaw w spokoju weteranów i zasłużonych dla tego Kraju. Nie hańb więcej barw narodowych godła i tradycji”; „czy wiesz, że te atrybuty są prawnie chronione? Masz jakiś rozum tam w ogóle?”; „zdaje sobie pani sprawę z tego, że to symbol walki z okupantem, malowany pod groźbą śmierci. Ludzie za niego ginęli a Pani nosi go na koszulce eksponując swój biust”; „żałosna próba wzbudzenia sensacji” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod zdjęciem Godlewskiej.

Nie jest to pierwsza tego typu akcja w wykonaniu celebrytki. 4 lipca, w amerykański Dzień Niepodległości, Małgorzata Godlewska zaprezentowała własne nagranie, na którym śpiewa hymn USA. Z kolei w listopadzie, jeszcze w duecie z siostrą Esmeraldą, opublikowała filmik, na którym śpiewa hymn Polski.