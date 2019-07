Warszawa. Radny PiS chce powołania pełnomocnika ds. mężczyzn. „Są mniejszością”

Dariusz Lasocki startował w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 2 obejmującym Pragę-Południe oraz Rembertów. Działacz dostał się do Rady Warszawy. Na swoich profilach w mediach społecznościowych poinformował ostatnio o nowej inicjatywie. Dariusz Lasocki złożył interpelację do Rafała Trzaskowskiego, w której domaga się powołania rady i pełnomocnika do spraw mężczyzn. Samorządowiec podkreślił, że z Raportu o mieście wynika, że w stolicy mieszka 956 tys. kobiet i 813 tys. mężczyzn, a więc mężczyźni są mniejszością.

„To wniosek także w imieniu i na rzecz samego Pana Prezydenta, osoby zapracowanej i mającej zapewne mało czasu na realizację pasji mężczyzny, męża i ojca. Chciałbym, aby ww. instytucje (już w niedługim czasie) przygotowały strategię na rzecz mężczyzn. Do zadań pełnomocnika ds. mężczyzn powinno należeć w szczególności inicjowanie działania dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, a także równouprawnienia mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia” – czytamy w interpelacji.

Co na to rzecznik ratusza?

– Średni żart, mimo że dziś nie prima aprilis. Trudno to poważnie potraktować. Radny wystawił sobie intelektualne świadectwo, niech ocenią to wyborcy – stwierdził Kamil Dąbrowa, rzecznik stołecznego ratusza.

