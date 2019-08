Cessanins pokazał intymne zdjęcie z Rabiejem. „Lubimy takie poranki”

Michał Cessanis zamieszcza na swoim profilu na Instagramie mnóstwo zdjęć ze swoich podróży. Czasami w mediach społecznościowych pojawiają się także bardziej prywatne fotografie. Na wielu z nich pojawia się jego wieloletni partner Paweł Rabiej, który sprawuje obecnie funkcję wiceprezydenta Warszawy. Ostatnio na Instastory podróżnika pojawiło się zdjęcie zrobione w łóżku. Widać na nim tulących się do siebie Pawła Rabieja i Michała Cessanisa. „Lubimy takie poranki” – podpisał dziennikarz i podróżnik.

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej. Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.