Pływające logo McDonald's w Łazienkach Królewskich. „Wstyd dla dyrekcji parku”

O nieprzyjemnym odkryciu poinformował na swoim koncie na Facebooku aktywista miejski Jan Śpiewak. Do łazienek udał się po natrafieniu na wpis znajomego, który ten umieścił w mediach społecznościowych. „Poszedłem na spacer do Łazienek, zaalarmowany tym co zobaczyłem u Piotra Boulangé. Ogromny znak McDonald's pływał sobie przed Pałacem na Wyspie” – pisał.

Okazało się, że firma wynajęła słynny pałac na cały dzień, a przed nim zwodowała dodatkowo swoją reklamę. „W ten sposób korpo, którego model biznesowy opiera się na przemysłowym chowie zwierząt i niszczeniu planety, ma sobie na wyłączność w wakacje serce całego najważniejszego w mieście parku. Prywatyzacja przestrzeni publicznej level katastrofa klimatyczna” – podsumował całą sytuację Śpiewak.

Aktywista ocenił, że tego typu akcje marketingowe to „wstyd dla dyrekcji parku i jego zwierzchników”. Działanie osób zarządzających Łazienkami Królewskimi nazwał „komercjalizacją i niszczeniem niepowtarzalnego klimatu” tego miejsca.

Czytaj także:

Superwoman Joanna Krupa, imperium Ziobry i apel Śpiewaka. Co jeszcze w nowym „Wprost”?Czytaj także:

Gorąca atmosfera w studio Superstacji. Publicysta wyszedł ze studia