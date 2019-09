Sasin o pomyśle wydzielenia Warszawy z Mazowsza: Ta sprawa jest w naszym programie.

– W tej kadencji Sejmu doprowadziliśmy do rozdzielenia województwa mazowieckiego na dwa odrębne byty statystyczne. To nie wystarczy, bo w UE panuje zasada, że podmioty statystyczne powinny pokrywać się z podmiotami administracyjnymi. Prowadzimy dyskusję z Komisją Europejską w tej sprawie, w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Jacek Sasin.

W ocenie wicepremiera Mazowsze wraz z Warszawą jest traktowane jak bogate województwo. – Ta sprawa jest w naszym programie. Nie możemy uciekać od faktu, że jest to region niezwykle zróżnicowany. Mamy bardzo bogatą Warszawę, nieodstająca od najbogatszych rejonów Unii i resztę województwa. Taki podział administracyjny powinien nastąpić. On nie jest niczym dziwnym, w wielu krajach UE regiony stołeczne są wydzielone i stanowią odrębne jednostki administracyjne. Podobnie powinno być w Polsce. Warszawa różni się diametralnie od Siedlec, od Radomia, od mniejszych miast – podkreślił. Jacek Sasin przyznał jednak, że rząd obecnie nie pracuje nad projektem ustawy dotyczącej wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, ale – jak zapewnił – PiS ma tę sprawę przemyślaną i nie będzie problemu, żeby taki projekt szybko powstał.

Co zapowiedział Kaczyński?

– Swojego rodzaju aferą był stosunek tej poprzedniej władzy do okręgu siedlecko-ostrołęckiego. W planach rozwoju z 2011 roku to jest sefra depopulacji. Zmniejszającej się liczby ludności, zastoju gospodarczego, bo to ściśle związane. Nikt nie miał zamiaru zrobić niczego, co mogłoby tę ziemię ożywić – tłumaczył Jarosław Kaczyński. – Jeśli chodzi o nas, jest zupełnie inaczej. Chcemy, żeby te ziemie się rozwijały. Jesteśmy za polityką zrównoważonego rozwoju – przekonywał szef PiS.

– Wiem, że tu jest problem województwa mazowieckiego, które jako całość, jest wysoko, jeśli chodzi o średnie dochody ze względu na bardzo wysokie dochody w Warszawie. I my tę sprawę będziemy chcieli załatwić – zapowiedział Jarosław Kaczyński. – Po prostu to będzie trzeba zrobić tak, że będzie województwo Warszawa i okolice i województwo mazowieckie – oznajmił prezes PiS. – Sądzę, ze to jedyne rozwiązanie, które ten problem zamknie – zaznaczył.

