Koparka wjechała w sklep Biedronka. Nietypowa próba kradzieży bankomatu?

Jak podaje Polsat News, w sklep sieci Biedronka znajdujący się na rogu ulic Wydawniczej i Poprzecznej na osiedlu Anin w Warszawie, wjechała koparka. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę 15 września. Maszyna rozbiła szklaną witrynę, a jej chwytak zatrzymał się tuż obok stojącego w wiatrołapie bankomatu. Na nagraniu udostępnionym przez Polsat News widać, że koparka zaklinowała się i zawisła na przednich kołach. Operator maszyny uciekł z miejsca zdarzenia.

O sprawie została powiadomiona stołeczna policja. Jak się okazało, sprzęt został ukradziony z pobliskiej budowy a jego właściciel już go odebrał. – Została niszczona witryna, ale z tego co ustalono, ze sklepu nic nie zginęło. Poszukiwany jest sprawca tego nietypowego zdarzenia. Mógł to być chuligański wybryk, ale wersja, że mogła to być nietypowa próba kradzieży bankomatu, też jest brana pod uwagę – przekazała podinsp. Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Za popełniony czyn sprawcy może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.